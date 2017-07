Averse și caniculă de mâine

VREMEA MARȚI

Marti, disconfortul termic se va accentua. Va fi caniculă după-amiază în jumătatea de sud-vest, unde se vor înregistra frecvent valori maxime de 35…37 de grade, iar în Banat în jurul a 38 de grade, 39 de grade in Timisoara. In aceasta parte a tarii indicele temperatură-umezeală va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. În celelalte regiuni vor fi temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral unde se vor înregistra 25…26 de grade, iar pragul disconfortului termic se va atinge pe spații mici. În special în doua parte a zilei, local, vor fi averse ce pot fi torentiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în zonele montane și în regiunile nordice și centrale și pe spații restrânse în rest. Vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. În București, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. 18-20 de grade dimineata si in jur de 35 de grade la amiaza. Indicele temperatura-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități iar cerul va fi variabil.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ și furtuni, valabilă până miercuri dimineață, în cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologilor, în intervalul 24 iulie, ora 20:00 — 26 iulie, ora 3:00, în toate zonele de munte, precum și în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei și vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, frecvente descărcări electrice, averse ce vor avea și caracter torențial și căderi de grindină.

De asemenea, în intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 20 – 25 l/mp și punctiform 50 – 60 l/mp. Meteorologii precizează că astfel de fenomene se vor semnala și în regiunile estice și sud-estice, dar pe spații mai restrânse, îndeosebi în a doua parte a zilei de marți (25 iulie) și în prima parte a nopții de marți spre miercuri (25/26 iulie).

În cursul zilei de marți, 25 iulie, în sudul și estul Munteniei, vestul Dobrogei, sudul și centrul Moldovei, disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile maxime se vor situa frecvent între 33 și 35 de grade.

VREMEA MIERCURI

Miercuri, in regiunile vestice, nordice și centrale, valorile termice vor marca o scădere față de marti, în schimb în sud și sud-est vremea se va menține local caniculară si disconfortul termic va fi accentuat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, mai ridicate în Câmpia Română și în Lunca Dunării, până în jurul a 36 de grade la Drobeta, Giurgiu si Calarasi.

În jumătatea nordică a țării și în zonele de deal și de munte, mai ales după-amiaza, vor fi averse, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului care vor lua și aspect de vijelie. Pe suprafețe mici vor fi căderi de grindină și cantități de apă însemnate. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse.

În București, vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. 18-20 de grade dimineata si 35-36 de grade la amiaza. Indicele temperatura-umezeală (ITU) se va situa peste pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară când vor fi posibile ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.