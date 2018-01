Ce spune Florin Cârciumaru despre conflictul din PSD. Cu ce tabără este senatorul de Gorj

Florin Cârciumaru a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la scandalul de la vârful PSD. Acesta spune că partidul are nevoie de liniște: „Eu consider ca in PSD nu sunt doua tabere. In momentul de fata sunt practic dispute pe orgolii si dispute, sa nu spunem pe putere, pe actul de conducere. Partidul este pentru prima data intr-o situarie in care are separat puterea politica si separat puterea administrativa, si aici ma refer la conducerea celor doua activități. Cred în capacitatea tuturor celor care se afla la conducerea partidului si la conducerea guvernului, ca vor găsi o linie de mijloc, vor găsi modul potrivit pentru a gestiona aceasta problema. Ceea ce se întâmpla la ora actuala nu face bine nici partidului si nici guvernului pentru ca nu ne putem ocupa de ceea ce trebuie sa ne ocupam, adica de programul de guvernare, de programul electoral. In momentul de fata avem nevoie de armonie, de stabilitate, de colaborare intre politic si administrativ. Prioritatile trebuie sa fie altele in momentul de fata, pentru ca 2017 a fost un an de pregatire a multor investitii si trebuie sa intram in plin in 2018, sa demaram programul PNDL si alte obiective propuse, alte investiții de care tara are nevoie“.