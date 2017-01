FNME cere Ministrului Energiei reanalizarea Strategiei Energetice și stoparea disponibilizărilor

Către Ministerul Energiei,

Domnului Ministru Toma-Florin Petcu,

Stimate Domnule Ministru,

Federația Națională Mine Energie, federaţie sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate “Energie electrică, petrol şi gaze şi minerit energetic”, care reuneste sindicate din Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., Societatea Nuclearelectrica S.A., Compania Națională a Uraniului S.A., Compania Națională a Sării S.A., Societatea Cupru Min S.A. Abrud, vă prezintă problemele cu care se confruntă unitățile miniere și energetice și implicit salariații acestora și vă solicită sprijinul privind:

1.Reanalizarea proiectului Strategiei Energetice a României pe baze reale, care să stabilească obiectivele pe termen mediu și lung și măsurile necesare asigurării securității energetice, prin reconsiderarea rolului producătorilor de energie pe cărbune și uraniu, în noua strategie energetică națională;

2.Stoparea concedierilor salariaților din societățile comerciale din sistemul energetic pâna la definitivarea acestei strategii;

3.Analiza funcționarii pieței de energie și demararea unor inițiative legislative care să restabileasca funcționarea corectă a acesteia;

În prezent, aproape jumatate din energia electrica produsă în Romania este vânduta pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), astfel această piață a devenit din piață marginală, o piața principală de tranzacționare, în detrimentul producătorilor de stat, care nu reusesc să vândă energia decât la prețuri medii, apropiate de prețul de producție. În acest fel, producătorii de stat contorizează pierderile, mergând spre faliment, în timp ce traderii acumulează câștiguri uriașe.

Nici pe PCCB lucrurile nu stau mai bine. Majoritatea producătorilor de stat vând în mod inexplicabil energia produsă la prețuri foarte mici.

Datorită funcționarii incorecte a pieței de energie, care a dus la decapitalizarea companiilor producătoare de energie clasică, am asistat în ultimele zile la funcționarea cu sincope a Sistemului Energetic Național.

Ne simțim nevoiți să vă solicităm sprijinul, întrucât până în prezent nu se întrezăresc soluții viabile care să garanteze funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic National și care să protejeze producatorii clasici de energie ai statului roman.

Desi am făcut multe demersuri până în prezent, la Ministerul Energiei și am solicitat chiar intervenția Primului Ministru al Guvernului României, nu s-a demarat un proces de analiză profundă și de identificare al unor soluții de funcționare corectă a pieței de energie din România.

Un sistem energetic, care nu este capabil să asigure energia necesară consumatorilor interni nici în condiții de consum moderat, recurgând deseori la importuri, considerăm că nu poate să garanteze independența energetică și poate afecta chiar și suveranitatea României.

Nu putem accepta ca România să importe energie electrică de la statele vecine atunci când au excedent, situație în care producatorii de energie pe cărbune ai statului să stea cu grupurile oprite și să își trimită salariații în somaj, iar atunci când situația este critică statul român să se bazeze pe acești producători clasici de energie, decapitalizați între timp.

În situatia în care nu se intervine imediat, considerăm ca securitatea energetica a Romaniei este pusa în pericol.

Pentru detalierea acestor aspecte, domnule Ministru, vă solicităm o întalnire, cât mai curând posibil, astfel încat să găsim împreună, cele mai bune soluții pentru energetica românească.

Președinte

Dumitru Pîrvulescu