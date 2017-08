Foto: Vezi ce CULOARE are APA CALDĂ pe care o primesc motrenii!

Un locuitor al municipiului Motru a postat pe pagina sa de socializare o fotografie care a uimit multă lume! Apa caldă ce curgea la robinetul din baia cetățeanului avea culoare MARO! „Nu am mai avut apă caldă la Motru de mai bine de două săptămâni și acum este maro! Au zis că s-a lucrat la rețea, poate din cauza asta are culoarea asta. Sper să nu dureze mult și să se rezolve situația. Nu este normal. Noi plătim pentru apa pe care o primim și o consumăm, nu suntem rău platnici. Nu este comod să te speli la lighean, dar am zis că se va rezolva… Uite ce au făcut acum!”, a spus omul.