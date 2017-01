Peste 5.000 de şomeri au fost încadraţi în muncă în 2016

În perioada ianuarie-decembrie 2016, în urma serviciilor oferite în mod gratuit de salariaţii AJOFM Mehedinţi au fost încadraţi în muncă 5.015 şomeri, din care 2.085 femei.

În funcţie de diferite criterii, structura numărului de şomeri angajaţi în intervalul ianuarie-decembrie 2016 se prezintă astfel:

– 3.270 cu domiciliul în mediul urban şi 1.745 în mediul rural;

– 655 şomeri cu vârsta până în 25 ani, 848 cu vârsta în intervalul 25-35 ani, 1.250 cu vârsta în intervalul 35-45 ani şi 2.262 cu vârsta peste 45 ani (din care 634 peste 55 ani);

– 165 şomeri cu studii primare, 910 cu studii gimnaziale, 1.022 cu studii profesionale, 2.351 cu studii liceale, 122 cu studii postliceale şi 445 cu studii superioare;

– 3.140 au fost şomeri neindemnizaţi, 1.865 şomeri indemnizaţi si 10 alte persoane aflate in cautarea unui loc de munca.

De asemenea, din numărul total de persoane încadrate în muncă în intervalul 01.01.2016-31.12.2016, 8 au fost şomeri de lungă durată (tineri şi adulţi), persoane înregistrate în bazele de date ale instituţiei de o perioada mai lungă de timp, si 7 persoane cu dizabilitati. Avand in vedere principalele măsuri active de combatere a şomajului pe care AJOFM Mehedinţi le-a desfăşurat în intervalul ianuarie-decembrie 2016, cei mai mulţi şomeri au fost angajaţi prin activitatea de mediere a muncii (prin punerea în legătură directă a şomerilor cu angajatorii care au comunicat locuri de muncă vacante) şi anume 3.435 persoane, diferenţa de 1.580 persoane fiind angajate ca urmare a participării acestora la alte masuri active de combatere a somajului si anume absolvirea cursurilor de calificare/recalificare, completarea veniturilor salariale, stimularea mobilităţii ocupării forţei de muncă, acordarea primelor de incadrare in munca tinerilor absolventi, acordarea de subventii angajatorilor pentru diferite categorii de someri (someri peste 45 ani, absolventi, persoane cu dizabilitati etc).