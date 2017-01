Sindicatele din minerit îi atrag atenția lui Victor Ponta! Ați fost mințit de Ciurel?

În atenția Domnului Deputat de Gorj, Victor Viorel Ponta!

Da, domnule Deputat, Victor Ponta, vinovați pentru actuala situație din România, de a pune în pericol Sistemul Național de Electricitate, din cauza lipsei fronturilor de lucru în cariere și implicit lipsei de cărbune din termocentrale, nu sunt numai Tehnocratii, ci sunt toate Guvernele României din ultimii 15 ani.

Noi vă întrebam pe dumneavoastră, nu ați fost prim-ministru 3 ani și deputat de Gorj 4 mandate? De ce nu ați schimbat legile la acea vreme pentru că aveați majoritate parlamentară?

Noi, nu credem că ați fost mințit de Ciurel, că “șandramaua” nu are probleme, cu exproprierile, cu lipsa de personal, etc… că doar dumneavoastră și Călinoiu l-ați susținut. Dacă acum v-ati trezit la realitate, noi ne bucurăm, dar faceți ce trebuie să facă un deputat, adică inițiați legi care să ajute producătorii de energie electrică pe bază de cărbune și susțineți-le pentru a fi votate în Parlamentul României, că doar sunteți deputat de Gorj.

După ce că CE Oltenia, domnule fost premier, nu mai este subvenționată de la stat, din anul 1999, și supraviețuiește cu ce produce, acum de 4 ani, termocentralele sunt obligate să plătească certificate verzi firmelor STRĂINE cu parcuri eoliene sau fotovoltaice, și nu putini bani, ci sute de milioane de euro anual, bani cu care am putea, moderniza grupuri energetice și utilajele de mare capacitate, de a angaja tineret care sa poata muncii în CE Oltenia, pentru a putea avea o siguranța energetică in România și in următorii zeci de ani.

Director la această companie domnule Ponta, poate sa fie numit oricine, pentru ca foarte multe lucruri nu depind de Directorat, totul depinde de Guvernul României, pentru ca este foarte greu sa supraviețuiesti pe o piata de energie cum este in România. Dacă nu se va face acel mixt energetic și nu se investește in minerit, in următorii ani cu siguranța vom avea o criza energetică de proporții.

Mai trebuie reamintit faptul ca toate guvernele României au știut doar sa disponibilizeze personal direct productiv din CE Oltenia, dar sa nu uitați ca si in mandatul dumneavoastră de prim-ministru s-au disponibilizat 2000 de persoane din producție și s-au angajat cateva zeci sau sute de lipitori de afișe, in birourile din CE Oltenia.

Anul trecut, s-au disponibilizat doar 400 și încă 400 au plecat la cerere. Da, este adevărat tehnocrații au vrut să disponibilizeze 2000, dar au fost 60 de lideri din FNME, care au făcut acel Marș al Disperării, pe jos de la Tg-Jiu la București, care le-a dat planurile peste cap.

Dacă urmăreați acel Marș al Disperării, ați fi știut în ce pericol se află CE Oltenia și sistemul național de energie”.

Victor Ponta a transmis un mesaj pe o rețea de socializare prin care acuză fostul guvern de situația în care se află CE Oltenia.

“Conform Legii Energiei exista obligativitatea constituirii stocurilor de iarna – nerespectarea acestor prevederi este infractiune!!! Imi amintesc cum in 2012-2015 faceam sedinta cu ministrii si managerii companiilor si ii amenintam cu raspunderea penala!!! Dar in 2016 Guvernul Tehnocrat a fost preocupat de alegeri si nu de stocuri!!!

A venit frigul si dupa doar o saptamana apa pentru hidrocentrale nu poate fi folosita / gazele se termina in maxim 48 de ore ( extragerea din depozite nu poate fi facuta rapid din cauza vremii)/ Centrala Nucleara de la Cernavoda a oprit deja un grup / toata povara a cazut pe CE Hunedoara si CE Oltenia ( pe care Tehnocratii tot s-au chinuit sa le bage in insolventa si faliment)!!! Insa si aici stocurile raportate pe hartie se

Angajatii de la CE Oltenia mi-au spus ieri ca stirea conform careia s-au oprit doua grupuri de la Turceni din motive tehnice este o minciuna! In realitate s-a terminat carbunele si nu poate fi scos altul pentru ca s-au facut disponibilizari recente si nu are cine sa munceasca!!!

Doar Dumnezeu ne poate salva in Ianuarie daca opreste vremea rea! In Februarie cred insa ca si Bunul Dumnezeu va fi depasit!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.