VIDEO Nepotul patroanei de la Vişina, terorizează localnicii din Sadu! ”Plăteşte oameni să ne dea foc la case„

Un tănâr de 31 de ani din Bumbeşti Jiu a creat panică în rândul mai multor persoane din localitate. Le ameninţă că le dă foc la case sau plăteşete alte persoane pentru a le zgâria maşinile. Ultimul incident a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, când două autoturisme au fost zgâriate cu cheia, de oameni puşi de Bobi Ianăşi.

Unul dintre autoturime este al boxeorului Adrian Motorga, iar cel de-al doilea al lui Gigi Ştefănescu. Acesta din urmă a depus plângere, atât la poliţie, cât şi la Parchet.

“Am făcut sesizare la Parchet si Politie. Problema e că el zice că nu are nimeni ce să- i facă. E nepotul doamnei care are Vişina. Eu l- am ajutat, nu stiu ce are, cred ca vreo frustrare, eram prieteni. Nu poţi să faci asa ceva în societatea în care trăim. Plăteşte oameni sa ne dea foc la case. E atreia oară când îmi zgârie maşina. Oameni puşi de el mi-au desfăcut şuruburile la roată ca să mă rastorn. Eram cu fetita in masina. Nu se poate ierta un om ca ăsta. Maria Cârstoc, cea care are Vişina, si – a cerut scuze, e nepotul dansei. Nici părinţiilui nu ştiu ce are. Mai nou a platit tigani sa se ia de mine,” a declarat Gigi Ştefănescu.

Bobi Ianăşi a mai fost implicat în scandaluri şi a fost reţinut, după ce a tăiat pe faţă un alt băiat, într-un bar din Bumbeşti Jiu.