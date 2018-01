Adrian Tudor se visează primar al orașului Târgu Jiu! „E normal, am 40 de ani, am experiență în administrație”

Începutul de an aprinde din nou spiritele în PSD. Declarațiile președintelui Florin Cârciumaru, cum că organizația trebuie să stabilească în 2018 candidatul la Primăria Târgu Jiu, a băgat zâzanie între cei doi aspiranți la funcția de primar, respectiv Aurel Popescu și Adrian Tudor. În timp ce primul se arată mai cumpătat în declarații, Tudor spune clar că ia în calcul o candidatură și se consideră pregătit să ocupe o astfel de funcție.

Președintele PSD i-a încăierat din nou pe aspiranții la fotoliul de primar al Târgu Jiului. Florin Cârciumaru și-a băgat subalternii politici în ședință și le-a transmis, încă de la început de an, că vrea ca organizația să stabilească un candidat pentru funcția de primar. Cel desemnat ar urma să fie promovat în campaniile electorale de anul viitor. „Trebuie să găsim candidatul în 2018, pentru ca în 2019, când vom merge la alegerile de la europarlamentare și de la prezidențiale, omul nostru care va candida pentru 2020 să fie cunoscut și să fie prezent din poartă-n poartă. Trebuie să facem cunoscut cetățenilor că persoana respectivă va candida la Primăria Târgu Jiu. Deja am început discuțiile, se formează un grup de propuneri, trecem printr-un sondaj și ne dăm seama”, a declarat Cârciumaru.

„Fără nicio nominalizare pentru 2020”

Eșecul din alegerile locale l-a făcut pe Aurel Popescu să fie mai rezervat în ceea ce privește stabilirea candidatului, dar mai ales în privința expunerii mediatice și politice de care acesta ar avea parte. „Este posibil să stabilim candidatul pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu anul acesta, dar să nu îl scoatem în fața presei. Am tras și noi niște concluzii, am învățat din ce s-a întâmplat în 2017 și nu vrem să riscăm absolut deloc pentru 2020. Este o situație pe care ne-o dorim cu toții, să știm să promovăm. Depinde fiecare cum crede că poate să își promoveze candidatul, dacă îl promovează deschis și în scoate direct în luptă, sau îl promovează într-o perioadă mai lungă de timp. Din punctul meu de vedere, văd această variantă foarte bună. Știm candidatul, îl promovăm, dar fără nicio nominalizare efectivă pentru 2020”, a declarat Aurel Popescu.

„Nu discutăm despre candidatură”

Liderul PSD Târgu Jiu nu a dorit să spună dacă ia în calcul sau nu o candidatură la Primărie sau la parlamentare. „Nu știu, nu discutăm acum nici despre candidatură la Primărie, nici despre candidatură la parlamentare. Abia după a doua jumătate a lui 2019 cred că cineva o să aibă curajul să spună «Da, eu voi fi candidat la Primărie sau pentru parlamentare». Fiecare dintre noi își dorește foarte mult atunci când intră în politică, dar rămâne ca organizațiile din care fac parte acei membri care își doresc ceva să îi accepte. Dacă nu ai o organizație puternică, riscurile sunt foarte mari”.

„E normal, am 40 de ani”

Mult mai tranșant a fost, însă, celălalt viceprimar al Târgu Jiului, Adrian Tudor, care își dorește chiar stabilirea echipei alături de care viitorul candidat la Primăria Târgu Jiu va ieși în fața electoratului. „Cred că e bine să avem niște orientări în acest an nu doar pentru primar, ci și pentru echipa cu care va veni PSD în fața electoratului. E important să începem să mai umblăm la motoarele organizației, pentru că sunt oameni care ar putea face un pas în lateral și oameni care vor să își asume anumite funcții în organizație. Iau în calcul și eu că partidul poate să decidă să fiu candidat. Așa cum a decis să fiu viceprimar și mi-am făcut datoria în această funcție, iau în calcul să fiu una dintre variante. E normal, am 40 de ani, sunt de 21 de ani în acest partid, am experiență în administrație”, a declarat Adrian Tudor.