Ponta și Orban, împreună la învestirea primarului liberal al municipiului Târgu Jiu

Ludovic Orban, președintele PNL, și deputatul Victor Ponta, exclus recent din PSD, s-au aflat astăzi la aceeași masă. Cei doi au participat la ceremonia de învestitură și de depunere a jurământului noului primar al municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu (PNL).

Victor Ponta a declarat că a fost invitat de către Marcel Romanescu să participe la ceremonia de învestitură în funcție: „Am primit, ieri, invitația din partea noului primar, domnul Marcel Romanescu, m-a sunat și m-a invitat la depunerea jurământului. După cum știți, nu am fost și nu suntem aliați politici, ci am fost adversari, dar este un om pe care l-am respectat întotdeauna și mi-a răspuns cu același fel de respect. Am aceeași alegători care, chiar dacă l-au votat pe noul primar, chiar dacă este de la PNL, sunt cetățenii municipiului Târgu Jiu care m-au votat de patru ori ca deputat și cât voi fi deputat voi sprijini toți primarii din județul Gorj, și în mod special pe primarul din Târgu Jiu. Așa cum l-am sprijinit în toți acești ani, și bine am făcut, pe primarul Florin Cârciumaru, la fel voi face, pe măsura puterilor mele, pentru noul primar pentru că este vorba de binele orașului, în care am foarte mulți prieteni, colegi și am făcut împreună cât de mult am putut”.

La ceremonia învestirii lui Marcel Romanescu au mai fost prezenți deputații Dan Vâlceanu, care este și președintele PNL Gorj, şi Alin Văcaru, de la PSD.

„Este o invitație pe care am făcut-o tuturor parlamentarilor din Gorj”

Primarul liberal Marcel Romanescu a precizat că i-a invitat pe toți parlamentarii județului Gorj la învestirea sa în funcție: „Este o invitație pe care am făcut-o tuturor parlamentarilor din Gorj, pentru că în proiectele pe care le voi demara presupun susținere din partea tuturor parlamentarilor care au luat și votul târgujienilor”. Ludovic Orban a spus că era normal ca toți parlamentarii județului Gorj să participe la acest moment important: „Parlamentarii județului Gorj care au primit și votul cetățenilor din Târgu Jiu ar fi trebuit să fie prezenți și mă bucur că domnul primar i-a invitat pe toți”.