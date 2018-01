PSD își laudă noul premier, opoziția îl desființează! Dan Vîlceanu: „Dăncilă nu avea ce sa caute acolo”

Președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a explicat culisele desemnării în funcția de premier a Vioricăi Dăncilă. Cârciumaru spune că organizația pe care o conduce a fost permanent de partea liderului Liviu Dragnea, asta în ciuda unor zvonuri răspândite la nivel național, cum că Gorjul ar fi urmat să trădeze la vot. De cealaltă parte, opoziția de la Gorj critică alegerea făcută de social-democrați și le reamintește că au pus premier o persoană care nu știe că Iranul și Pakistanul nu sunt state membre UE.

Organizația PSD Gorj și-a arătat încă o dată susținerea față de Liviu Dragnea în episodul retragerii sprijinului politic pentru fostul premier Mihai Tudose, iar președintele Florin Cârciumaru spune că la fel au făcut mai toate organizațiile cu greutate din teritoriu. În opinia acestuia, PSD a luat decizia potrivită prin desemnarea ca prim-ministru a Vioricăi Dăncilă. „Știrea care a apărut la nivel național, precum că organizația PSD Gorj îl susține pe domnul Tudose, a fost o știre falsă, nu știu de unde și până unde a apărut această știre. Organizația de la Gorj, alături de toate organizațiile din partea de Sud, din Oltenia, din Muntenia, a fost de la bun început alături de partid și, fiind alături de partid, bineînțeles că au fost alături de președintele partidului. Consider că este una dintre cele mai bune variante pe care le-a ales Comitetul Executiv. Au fost două propuneri, pentru doamna Dăncilă și pentru doamna Andronescu, dar, în finalul dezbaterilor, doamna Andronescu s-a retras. Chiar și dânsa a susținut-o pe doamna Dăncilă. Cu patru voturi contra și patru abțineri, restul de 60 și ceva de președinți de organizații și de membri ai Comitetului Executiv au votat pentru susținerea doamnei Dăncilă”, a declarat Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj.

„Am aflat că Pakistan și Iran sunt în UE”

Opoziția de la Gorj nu este deloc încântată de alegerea pesediștilor. În opinia președintelui PNL Gorj, Dan Vîlceanu, noul premier are zilele numărate în fruntea Executivului, iar gafele arată cât se poate de clar nivelul de pregătire. „După ce am aflat de la doamna ministru că Pakistan și Iran sunt în UE, singurul lucru pe care poți să-l spui despre Viorica Dăncilă de la Teleorman, mai exact din Videle, este că nu avea ce sa caute acolo. Din punctul meu de vedere, a fost nominalizată de PSD cu scopul de a fi respinsă de președinte și a li se oferi un motiv să inițieze o suspendare, pentru că nu cred că ar fi făcut referendum pentru demitere. Ar fi venit Tăriceanu, și-ar fi executat visul de a o fi revocat pe Kovesi și ulterior președintele revenea. Avem un prim-ministru care, din punctul meu de vedere, s-ar putea sa stea mai puțin decât ceilalți doi. E evident că nu are niciun fel de pregătire sau experiență pentru această funcție. Sunt convins că vom asista la gafă după gafă”, spune Vîlceanu.