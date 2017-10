Un fost democrat liberal, candidatul PSRO la Primăria Telești

Partidul Social Românesc (PSRo) și-a găsit candidat la Primăria Telești. Formațiunea politică a lui Mircea Geoană merge pe mâna unui fost PDL-ist la alegerile din 5 noiembrie. Este vorba chiar despre fostul viceprimar Alexandru Dodenciu, care spune că valoarea celorlalți candidați l-a făcut să între în competiție. Dodenciu se declară un mare fan al lui Geoană.

Deși este un partid destul de mic pe scena politică locală, PSRo a găsit candidatul care se va lupta pe 5 noiembrie cu reprezentanții PSD, PNL, PMP și ALDE la alegerile din Telești. Alexandru Dodenciu este fost PDL-ist cu ștate vechi și a fost prezentat oficial în conferința de presă de ieri. „Candidez din partea PSRo datorită faptului că mă declar un fan Mircea Geoană și am un mare respect pentru omul politic Mircea Geoană. Vizavi de proiecte, știți cum este, fiecare candidat vine și lansează acolo o șaradă de proiecte, dar proiectele expuse rămân vorbe până la urmă. Primăria comunei Telești nu duce lipsă de proiecte. Partea proastă e că nu vine nimeni să spună de ce nu se continuă proiectele deja demarate. Sunt două proiecte care au stagnat: căminul cultural și canalizarea din satul Buduhala. Nu poți să vii acolo să spui că nu știu ce minuni o să faci, din moment ce sunt atâtea proiecte pentru care s-au plătit studii de fezabilitate”, a declarat Alexandru Dodenciu în conferința de presă unde a fost prezentat.

„E un conflict între capi”

Fostul PDL-ist confirmă și el tensiunile din Primăria Telești și spune că inclusiv funcționarii instituției sunt derutați după retragerea primarului Romulus Bâldea. „Am văzut candidații, le știu valoarea și consider că sunt peste dumnealor. Nu aș fi candidat dacă nu eram convins de cetățeni. Am fost viceprimar din partea PDL în 2008. M-am retras din alte considerente. Nu sunt în conflict cu nimeni, nu am ambiții și știu cum stau lucrurile vizavi de administrație. La ora actuală se întâmplă niște lucruri foarte ciudate acolo. E un conflict între capi, între primar, viceprimar și restul angajaților primăriei. Niciodată n-a fost ca acum, ca personalul să nu spună că merge cu actualul primar”.