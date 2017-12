Alimente care îți oferă un sistem imunitar puternic! Fii sănătos în sezonul rece

În plin sezon rece, cand gripa și răceala dau târcoale, sistemul imunitar trebuie ajutat să fie puternic prin ajutorul nutrienților din alimentatie. Asigură-te că faci față afecțiunilor de sezon și nu numai cu ajutorul acestor 7 alimente minune pe care trebuie să le consumi dacă vrei să ai un sistem imunitar puternic.

1. Iaurt

Iaurtul contine probiotice, asa numitele “bacterii bune”, care mentin sănatatea intestinelor si a tractului intestinal la cote optime. Un studiu al cercetatorilor austrieci a scos la iveala faptul ca o cantitate de aproximativ 200 de grame de iaurt pe zi este la fel de eficienta pentru intarirea imunitatii ca vitaminele aflate in suplimentele alimentare. In alt studiu, de data aceasta suedez, arata ca cei care au baut suplimente cu un probiotic numit Lactobacillus reuteri, care impiedica inmultirea virusurilor caracteristice racelilor, au prezentat un risc cu 33% mai scazut de a se imbolnavi.

2. Usturoi

Usturoiul este alimentul ideal daca vrei sa tii raceala si gripa la distanta. In plus, antioxidantii din usturoi ajuta si la prevenirea mai multor tipuri de cancer. Unul dintre ingredientele cheie este alicina, care lupta impotriva infectiilor si a bacteriilor. Un studiu britanic a relevat ca persoanele care au consumat extract de usturoi timp de 12 saptamani au prezentat un risc cu doua treimi mai scazut de a raci.

3. Banane

Nu te teme sa consumi cat mai multe banane in aceasta perioada. Pe langa faptul ca scad tensiunea arteriala si iti mentin pielea sanatoasa, bananele sunt bogate in vitamina B6, antioxidanti, potasiu si carbohidrati. Acestea protejeaza organismul impotriva radicalilor liberi si diminueaza astfel riscul de cancer.

4. Portocale

Portocalele, alaturi de celelalte citrice – lamaile, lamaile verzi sau grepfrutul -, sunt o sursa bogata de vitamina C. Iar asta inseamna ca tu vei avea parte de protectie naturala impotriva racelii si gripei. In plus, portocalele contin flavonoizi, care iti protejeaza inima si ajuta la scaderea colesterolului rau “LDL”, favorizandu-l pe cel bun “HDL”.

5. Cartofii dulci

Aceasta leguma asigura, in primul rand, pielii o buna protectie impotriva bacteriilor. Datorita continutului de betacaroten, pe care organismul il transforma in vitamina A, pielea ramane sanatoasa si tine la distanta virusurile si diferitele bacterii care provoaca infectii.

6. Ovaz

Ovazul contine beta-glucan, un tip de fibre cu proprietati antimicrobiene si antioxidante mai bune chiar si decat celebra echinaceea, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii norvegieni. Acest tip de cereale, la fel ca orzul, creste capacitatea de vindecare a ranilor, ajuta antibioticele sa isi faca efectul mai eficient si stimuleaza imunitatea.

7. Carnea de vita

Carnea de vita este prima sursa alimentara de zinc. Acest mineral ajuta in formarea anticorpilor, fiind necesar pentru dezvoltarea celulelor albe din sange, cele care recunosc si distrug bacteriile si virusurile.

Ele.ro