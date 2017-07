Ministru: Nu ducem copiii cu forța la vaccinat

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat că va fi implementat un pachet de măsuri pentru limitarea efectelor epidemiei de rujeolă, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.

Florian Bodog a dat asigurări că toate vaccinurile achiziționate de Ministerul Sănătății sunt sigure. Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care un părinte nu dorește să-și vaccineze copilul, Bodog a spus că acesta are dreptul să facă acest lucru, urmând să-și declare refuzul în scris la medicul de familie. “Doresc să aducem echipa medicală lângă comunitățile defavorizate, nu să aducem copiii cu forța la vaccin”, a adăugat Bodog. “Am convingerea că efortul nostru comun va genera rezultate bune pentru România. Vom limita efectele epidemiei de rujeolă”, a afirmat Bodog, într-o conferință de presă comună cu ministrul Carmen Dan, susținută la sediul MAI. El a precizat că acțiunea nu vizează “vaccinarea cu forța”. “Împreună cu MAI am organizat o videoconferință cu toți factorii de decizie locali, este convingerea noastră că acest demers va genera rezultate. (…) Cu acest plan sper că vom limita drastic efectele epidemiei de rujeolă. Am solicitat ferm mobilizarea Direcțiilor de Sănătate, mobilizarea personalului propriu și colaborarea cu toți medicii de familie. (…) Am cerut colegilor din teritoriu ca această campanie să se deruleze într-un ritm accelerat. Voi urmări personal și voi face verificări în teren”, a arătat Florian Bodog, precizând că raportările autorităților privind imunizarea copiilor se vor face la două săptămâni. Ministrul a mai spus că mizează și pe sprijinul părinților în această campanie, să se adreseze medicilor de familie pentru a se informa cu privire la vaccinarea copiilor. Pentru identificarea copiilor nevaccinați vor exista, în fiecare județ, inclusiv în București, echipe formate din prefect, reprezentant al direcției de sănătate publică și reprezentant al Consiliului Județean. Zonele vulnerabile ar urma să fie identificate într-o săptămână.