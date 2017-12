„Dăruiește un zâmbet de Crăciun”, acțiune umanitară organizată de Luis Popa și echipa Revistei Cult-ura

Două familii din comuna Runcu, sat Suseni, au avut parte de o bucurie în cadrul campaniei „Dăruiește un zâmbet de Crăciun”, desfășurată de Luis Popa, fondatorul Revistei Cult-ura și colectivul publicației. Aceștia au vizitat persoanele cu posibilități financiare reduse și le-au oferit pachete cu dulciuri și alimente.

Fondatorul Revistei Cult-ura a precizat că astfel de acțiuni vor avea loc anual, Luis Ionuț Popa fiind implicat și anterior în campanii umanitare. „Prin această acțiune am vrut să aducem un zâmbet pe chipul celor mici, să le arătăm că Moș Crăciun există și, în același timp, să simtă spiritul sărbătorilor de iarnă. Împreună cu ai mei colegi de la Revista Cult-ura ne-am hotărât, începând din acest an, pe lângă promovarea oamenilor și locurilor de lângă noi, să aducem și o rază de lumină, poate și de speranță, celor care au nevoie. Din păcate, trăim într-o societate în care am uitat să mai fim oameni, trăim într-o societate în care am uitat să întindem o mână de ajutor celui de lângă noi, într-o societate dezbinată de problemele sociale care există. Sperăm ca această acțiune și-a atins scopul și a adus o mică bucurie în casele pe care le-am vizitat”, a precizat Luis Ionuț Popa.

Una dintre vizite a avut loc la familia Simu. Aici trăiesc două fetițe care sunt crescute de către tată. Deși posibilitățile financiare ale acestora sunt reduse, Petre Simu încearcă să ofere condiții optime pentru dezvoltarea fiicelor sale. „Sunt tată și mamă pentru fiicele mele. M-am despărțit de soție și este greu, dar ne descurcăm cum putem. Lucrez cu ziua, fetele sunt totul pentru mine. Am reușit să pun câte ceva deoparte pentru sărbători, dar nu pentru cadouri. Mulțumim pentru acest gest, este o bucurie pentru fetițe”, a spus Petre Simu din comuna Runcu.

Pachete au primit și cele trei fiice ale Manuelei Măruță. Femeia are un venit lunar de 1.000 de lei, iar pentru sărbătorile de iarnă nu a reușit să pună deoparte prea mulți bani. „Trăim din alocațiile fetelor și pensia alimentară. Toți banii se duc pentru fete, mă descurc cât de cât, muncim. Dumnezeu mă ajută, am speranță în el mereu. Fetele merg la școală și au nevoie de multe lucruri, dar ne descurcăm așa cum putem, ce să facem. Este un gest frumos că v-ați gândit la acești copii”, a spus Manuela Măruță din comuna Runcu.

Cele două familii sunt în evidența Primăriei Runcu. „ Mulțumim mult pentru sprijinul acordat acestor familii. Suntem încântați că am reușit să aducem un strop de fericire în sufletele copiilor cu o situație mai puțin bună. Persoanele despre care vorbim sunt beneficiare de alocație de întreținerea familiei, astfel că veniturile nu sunt mari. Este un lucru minunat că le aducem un zâmbet în prag de sărbătoare”, a declarat Mirela Lăpăduș, asistent în cadrul Primăriei Runcu.

Acțiunea „Dăruiește un zâmbet de Crăciun” va fi organizată și anul viitor, aceasta fiind prima ediție.