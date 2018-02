Educatoarea din Motru care este atacată elecromagnetic susține că a trecut testarea psihică

Alina Pârvulescu, educatoarea din Motru, care susține că pătuțurile copiilor trepidează în urma unor fenomene paranormale și că este atacată în acest mod chiar și acasă, spune că va depune actele medicale din care reiese că este aptă din punct de vedere psihic. Ea a postat în acest sens un mesaj pe pagina sa de socializare: „Am trecut de evaluarea psihologică și am promovat examenul psihiatric. Am avizul medicului psihiatru că nu am tulburări psihice și sunt aptă pentru a lucra în învățământ”.

ISJ Gorj: „Nu a prezentat un act medical”

Reprezentanții Inspectoratul Școlar Gorj susțin că la conducerea grădiniței nu s-a primit niciun act medical de la educatoare Alina Pârvulescu, care să ateste că este aptă din punct de vedere psihic: „Am verificat de două ori telefonic și am contactat-o pe doamna directoare, care ne-a confirmat faptul că doamna educatoare aflată în situația știută nu a prezentat școlii un act medical prin care să demonstreze că este aptă pentru a preda elevilor preșcolari“, a spus Georgeta Popescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Educatoarea se află în concediu pană luni.