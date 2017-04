Frigul și zăpada compromit producția de căpșuni din Polovragi

Producătorii de căpșuni din comuna Polovragi au ajuns în pragul disperării, pentru că frigul și zăpada din ultima perioada le va afecta producția. Oamenii se tem ca nu cumva toată cultura din acest an să fie compromisă: „Ieri erau pline de flori, iar acum sunt pline de zăpadă. Cred că nu vom mai avea deloc recoltă în acest an. Nu prea avem ce să facem. Este furia naturii. Anul trecut a mers bine. Am scos în jur de patru tone. Anul acesta nu avem ce să scoatem”, a spus o localnică din Polovragi.

Primarul va cere sprijinul Prefecturii

Primarul comunei Polovragi, Gheorghiță Epure, va cere sprijinul Prefecturii pentru a-i ajuta pe producători: „Durata perioadei cu temperaturi foarte scăzute afectează cultura de căpșuni și mă refer la cele înflorite. Căpșunul are o statură mică, la suprafață solului, iar înghețul și dezghețul va afecta în totalitate cultura căpșunului. Trei sferturi din populația localității se ocupă cu cultura căpșunului. Vom face demersuri către Prefectura Gorj pentru a-i ajuta pe cei calamitați”.