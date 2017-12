Primăria Târgu Jiu a împărțit pachete alimentare și brăduți familiilor nevoiașe

La fel ca în fiecare an, Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin Direcția Publică de Protecție Socială, acordă 50 de pachete cu produse tradiționale și câte un brăduț ornamental familiilor cu o situație socio- economică dificilă, aflate în evidența DPPS. Edilul Marcel Romanescu a fost cel care a împărțit darurile familiilor nevoiașe.

Primăria Târgu Jiu a oferit ieri, la fel ca în fiecare an, în prag de Sărbători, cadouri constând în produse alimentare tradiționale Crăciunului, dar și brăduți, familiilor aflate în dificultate. 50 de familii au beneficiat de aceste pachete, ele fiind selectate de către reprezentanții Direcţiei Publice de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Este vorba de familii cu mulţi copii şi venituri mici sau de bătrâni singuri, cu posibilităţi materiale reduse. Unii dintre cei care au primit alimentele şi brăduţul de Crăciun sunt persoane asistate social sau beneficiari ai mesei de la Cantina de ajutor social administrată de către direcţie. „Ca în fiecare an, încercăm să ajutăm aceste familii. Mergem la aceste familii cu pachete și un mic brad ca să simtă și dumnealor feeria sărbătorilor de iarnă. Le dorim multă sănătate tuturor și Crăciun fericit!”, a spus edilul Marcel Romanescu.

Tichete sociale

Municipalitatea va mai oferi la peste 720 de familii sărace tichete sociale. „Este o acţiune de suflet pe care o organizăm an de an şi din monitorizările Direcţiei de Asistenţă Socială au fost alese 50 de familii care aveau mare nevoie de acest gest. Suntem alături de persoanele cu posibilităţi materiale reduse, pentru a le fi alături la final de an. Am împărțit 727 de tichete sociale. Cei care iau masa la Cantină și cei de la Casa Iris vor avea meniu special”, a spus directorul DPPS Târgu-Jiu.