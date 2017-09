Romii se pregătesc de proteste după ce autoritățile au luat hotărârea închiderii Coleusului

Romii din Târgu Jiu vor să protesteze, după ce Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu a luat hotărârea rezilierii contractului pentru închirierea terenului situat în partea de nord a orașului, în zona Artego, și desființarea Coleusului.

Explicația oferită de responsabilii din Primăria Târgu Jiu a fost că târgul de produse second hand nu mai funcționează, fiind folosit mai mult ca depozit de către romii care se ocupă de comerțul cu produse la mâna a doua. Coleusul este o gaură în bugetul Primăriei Târgu Jiu, care achită în fiecare lună peste 200 milioane de lei vechi. Romii vor să protesteze. „Ne vom aduna tot consiliul romilor și o să facem o listă cu niște semnături, după care vom derula procedurile legale. O să facem un miting, pentru că și așa țiganii nu au făcut miting în orașul ăsta. Suntem niște țigani pașnici. O să facem un miting pentru a vedea autoritățile că suntem și noi o forță“, a spus unul dintre liderii romilor din Târgu Jiu.

Nelu Pavel, președintele Partidei Romilor, a precizat că romii își câștigă existența din comerțul cu haine vechi din Coleus: „O să am discuții, pentru a găsi soluții pentru că problema romilor este a tuturor. Trebuie să găsim un spațiu pentru a-și câștiga existența, ca să aibă o sursă de trai. A scăzut infracționalitatea cu comercializarea hainelor vechi, pentru că au activitate și își câștigă pâinea. Altfel, numărul de asistați sociali vor crește în rândul romilor“.

Coleusul, o gaură neagră pentru bugetul orașului

Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a precizat terenul pe care funcționează Coleus va fi scos la vânzare prin licitație, iar primăria va participa pentru cumpărarea acestuia. Primarul a mai spus că veniturile realizate din taxe acoperă doar o mică parte din cheltuieli: „Am avut o informare de la Direcția de Patrimoniu cu privire la cheltuielile care se fac cu închirierea acelui spațiu, fiind vorba de 170 de milioane de lei pe lună doar chirie, plu restul utilităților. Am făcut un proiect de hotărâre care a fost aprobat în Consiliul Local. În plus, s-a aprobat ca Primăria să participe la licitația pentru cumpărarea terenului pe care funcționează târgul. Veniturile din bilete acoperă doar 10% din cheltuieli. Am considerat că trebuie să identificăm un alt spațiu“.