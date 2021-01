Acuze: “Primarul joacă teatru în disputa cu Polaris”

Un consilier local din Târgu Jiu susține că autoritatea publică își bate joc de cetățenii din zona Slobozia. Eduard Lădaru afirmă că primarul, prin contract încheiat, poate verifica stadiul de realizare a investițiilor la firma Polaris. Mai mult, autoritatea publică poate chiar să modifice contractul cu societatea respectivă, totul pentru interesul public al cetățenilor pe care îi reprezintă.

Acuzele au fost făcute prin intermediul unei postări de pe un site de socializare. “Iată o parte dintre drepturile și obligațiile primarului Marcel Romanescu cu privire la depozitul ecologic din municipiul Târgu Jiu. Ne dăm seama că primarul joacă teatru în disputa cu Polaris, deoarece, acesta are dreptul verifice stadiul de realizare a investițiilor și modul în care este satisfăcut interesul public… Mai mult decât atât Marcel Romanescu are posibilitatea de a modifica unilateral contractul cu Polaris. În plus, primarul Romanescu are obligația de a finanța realizarea de lucrări la depozitul ecologic”, a transmis consilierul PSD Eduard Lădaru.