Adolescentul gorjean care este președintele unei echipe de fotbal din Anglia. Vrea să înființeze o academie de fotbal

Un adolescent orginar din Târgu Jiu conduce o echipă de fotbal care activează în Divizia a 13-a din Anglia, din totalul de 24 de divizii. Mihai-Alexandru Radoi, în vârstă de 16 ani, este şeful formaţiei Chingford United. Acesta joacă şi pe postul de atacant, dar nu este titular.

Cea mai mare pare parte a jucătorilor sunt de naționalitate română. Echipa evoluează în localitatea Chingford, o suburbie a Londrei. Formaţia a fost înfiinţată în urmă cu aproape un an, iar Mihai-Alexandru Radoi este preşedintele, cu toate că are doar 16 ani. În echipă sunt și jucători care au evoluat chiar şi în Liga a II-a din România. „Am început ca o echipă de 5 (teren redus) şi, apoi, ne-am gândit să facem ceva mai mare. L-am întâlnit pe antrenorul Cristian Vascaru şi ne-am decis să facem echipa. Avem băieţi care au jucat fotbal în Romania Liga a II-a, dar şi în ligile inferioare. Am avut nişte selecţii la care au venit aproximativ 30 de băieţi“, ne povesteşte Mihai-Alexandru.

Este elev în primul an de liceu

Mihai-Alexandru este elev în primul an de liceu la „Lammas School and Sixth Form“, la specializarea informatică-spaniolă. Astfel, el se împarte între şcoală şi echipa de fotbal. Acesta ne explică şi ce face în calitatea sa de preşedinte al echipei: „Mă ocup de toate documentele, de programarea meciurilor, website, Facebook, filmarea meciurilor. Aproape tot, mai puţin partea de antrenament. Prefer să fiu preşedintele echipei. Eu nu sunt titular şi prefer să las băieţii care se pricep să joace“.

Vrea să înfiinţeze o academie

Echipa se autofinanţează. O parte din bani vin de la jucători, dar şi de la părinţii Mihai-Alexandru, care deţin în Londra un magazin cu specific românesc şi o patiserie. „Echipa nu are nici un sponsor major şi toţi banii vin de la jucători, tata şi mai avem un mic sponsor care contribuie foarte puţin“, ne spune tânărul de loc din Târgu Jiu.

Acesta are planuri mari. Vrea ca echipa pe care o conduce să promoveze până la nivelul semi-profesionist şi să deschidă o academie de fotbal: „Vrem promovarea cel puţin până la nivelul semi-profesionist, poate şi mai sus. Din anul 2019, dorim să deschidem şi o academie pentru copiii din zona noastră“.

Mihai-Alexandru trăieşte în Anglia de la vârsta de 6 ani. Părinţii lui au decis să emigreze pentru a avea o viaţă mai bună.