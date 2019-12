Amenzi în școli, saloane și spitale

Amenzi la foc automat date de inspectorii din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică Gorj. Mai multe unități de învățământ au fost sancționate contravențional după ce nu au respectat prevederile legale privind funcționarea. Amenzi au fost aplicate și în domeniul sanitar dar și în saloanele de înfrumusețare din județ.

In perioada 18.11.2019 – 28.11.2019 inspectori din cadrul SCSP Gorj au desfasurat actiuni de inspectie si control, in conformitate cu Planul national de actiuni tematice de control in sanatate publica elaborat de MS-ISS , Planul de actiuni de control pe anul 2019 si Planul saptamanal de lucru elaborate de Serviciul de Control in Sanatate Publica , in scopul prevenirii producerii de imbolnaviri si promovarii sanatatii populatiei dupa cum urmeaza:

– 10 Unitati de invatamant – in localitatile: Bengesti Ciocadia, Polovragi, Tg Jiu, Rosia Jiu, Pesteana, Farcasesti, Bumbesti Jiu, Turceni, fiind aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 1000 lei.

– Instalatii de aprovizionare cu apa – Instalatia de apa – Musetesti, fiind aplicata o sanctiune de 10000 lei;

– Actiune tematica in vederea verificarii respectarii normelor igienico sanitare in saloanele de infrumusetare din judet in cadrul careia au fost verificate un numar de 10 unitati si au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 3500 lei datorita incalcarii prevederilor HG 857/2011.

– Prestatori de servicii DDD din Municipiul Tg Jiu, fiind aplicate un numar de 3 sanctiuni pentru incalcarea prevederilor Ord.MS nr.1225/2003.

– A fost veficata activitatea asistentilor comunitari in localitatile – Stoina, Capreni, Hurezani, Motru, Samarinesti, Ciuperceni, Telesti, Godinesti, Albeni.

– Unitati ingrijiri la domiciliu , Centre de ingrijiri – 3 unitati, fiind aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 1200 lei datorita nerespectarii Ordinului MS nr.1226/2012

– Recontrol la Spitalul Judetean de Urgenta Tg Jiu – s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 2000 lei datorita nerespectarii recomandarilor si termenelor date anterior la Compartimentul – Spitalizare de zi.

– Control igienico sanitar la Spitalul Orasenesc Turceni – in urma caruia a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 25000 de lei, datorita nerespectarii termenelor si recomandarilor date anterior de catre inspectorii S.C.S.P. – D.S.P. Gorj, se arată într-un comunicat emis de Direcția de Sănătate publică Gorj.

Totodată inspectorii S.C.S.P. – D.S.P. Gorj s-au deplast in teritoriu pentru solutionarea unui numar de 9 petitii inaintate de catre cetatenii judetului Gorj.