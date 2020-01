Anchetă la Spitalul Județean, după ce o pacientă susține că a fost externată, deși avea fractură la picior

Conducerea Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu a deschis o anchetă, după ce o pacientă, victimă într-un accident rutier, susține că a fost externată din spital pe motiv că nu are nimic, după care s-a constatat că suferise o fractură. „Se efectuează cercetări, se vor da anumite note explicative de medicii care s-au ocupat de pacientul respectiv“, susține conducerea SJU.

Femeia din Timişoara, în vârstă de 36 de ani, este revoltată de modul în care a fost tratată în Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu. Nonn Narghita spune că, după ce o să se refacă, va depune plângeri împotriva medicilor care s-au ocupat de ea.

Externată la nicio zi după internare

Femeia a ajuns la spital, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Aceasta spune că medicul radiolog a apostrofat-o, pe motiv că avea piercinguri: „După un timp au venit să-mi acorde ajutor, deşi mă durea foarte sternul şi piciorul. Am fost dusă la radiografie, acolo unde era o doamnă care era foarte irascibilă că de ce am piercing în arcadă şi în piept. Eu nu am înţeles care era legătura cu accidentul. A vorbit foarte urât şi vreau să depun o plângere împotriva ei, pentru că din cauza ei am ajuns la Timişoara cu toate rupte în mine, pentru că la Târgu Jiu mi-a dat drumul că nu am nimic rupt şi acum am şuruburi băgate în picior“.

Pacienta a fost externată a doua zi, medicul spunându-i că nu are nimic: „A venit un medic şi mi-a spus că nu am nimic şi că ce vreau să fac, dacă să rămân până a doua zi sau să plec acasă. Am spus că, dacă nu am nimic, vreau să plec. Mi-a dat să semnez şi am plecat, cu toate că nu puteam să ţin piciorul în pământ. Făcea glezna stânga-dreapta“.

Operată de fractură la Timișoara

Femeia a fost operată la spitalul din Timișoara, după ce s-a constatat că are fractură: „Sâmbătă seară am ajuns la spital pentru a mai face un control. Când m-au văzut doctorii, m-au ­întrebat cum de mi s-a dat drumul din spital. Mi s-a spus să le arăt filmul, dar nu mi s-a dat nimic. La radiografie s-a constatat că am fractură. Mi s-au pus şurub şi trebuie să stau şase săptămâni. Am suferit şi o fisură de bazin“.