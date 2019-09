Angajații Primăriei Motru, în pericol să rămână fără bani de salarii

Primăria municipiului Motru nu mai are bani pentru plata salariilor. Primarul localității, Gigel Jianu, a spus că bugetul pentru salarii a fost întocmit prevăzut pentru primele opt luni ale anului, având în vedere că Guvernul a promis că se va face o rectificare bugetară în toamna acestui an: „Guvernul ne-a tăiat fondurile. Bugetul a fost construit pentru opt luni, cu precizarea cu reprezentanții Guvernului au spus că după șase luni vor face o analiză și va exista o rectificare de buget și va da garanții că toate primăriile vor primi sumele necesare și nu vor fi probleme. Am completat machetele solicitate de Ministerul de Finanțe în vederea rectificării bugetare și așteptăm această rectificare. După calculele noastre, pe data de 5 septembrie ar fi trebuit să avem rectificarea făcută. Sper să până la urmă aceasta va fi făcută și vom avea fondurile necesare“.

Protocol cu sindicatele

Angajații primăriei nu au primit vouchere de vacanță și norma de hrană. Primarul susține că există un protocol încheiat cu sindicatele pentru acordarea acestor drepturi în ultima parte a anului: „Avem un protocol încheiat cu sindicatele în care am ținut cont de sumele de bani pe care le avem și am stabilit de comun acord ca voucherele de vacanță și norma de hrană să se acorde în trimestrul IV, după rectificarea bugetară. Este un drept oferit de lege și suntem, obligați să-l acordăm și îl vom acorda“.