Aparatură veche de 30 de ani la Centrul de Transfuzii Sanguine

Aparatura Centrului de Transfuzii Sanguine Târgu Jiu care este folosită la recoltarea sângelui este veche de aproximativ 30 de ani.

Nicoleta Căluţoiu, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine, a spus că aparatura se defectează frecvent şi, astfel, timpul de aşteptare al donatorilor creşte: „Au o vechime de aproximativ 30 de ani. Reparăm una şi se strică cealaltă şi aşa ne desfăşurăm activitatea. Au depăşit cu mult timpul normal de funcţionare. Sunt uzate atât fizic, cât şi moral, dar nu pot fi înlocuite. Este un impediment şi în desfăşurarea campaniilor mobile. La nivelul centrului de la Târgu Jiu sunt patru hemomixere, din care unul este defect şi trebuie trimis în service. Se mai pierd două săptămâni. În loc să recoltăm patru donatori odată, recoltăm doar de la trei. Se lungeşte puţin timpul de donare. Este un impediment în primul rând pentru posibilul donator, dar şi pentru noi deoarece dorim să nu creăm acest disconfort şi ca lucrurile să meargă cât mai rapid“, a precizat Nicoleta Căluţoiu.

„Nu am primit bani de investiţii în buget“

Șefa de la Transfuzii Sanguine spune că Ministerul Sănătăţii nu a alocat fonduri pentru achiziţionarea de aparatură sau renovarea clădirilor: „Nu sunt sume foarte mari despre care vorbim. Un aparat costă aproximativ 10.000 de lei. Chiar am cerut ultima ofertă actualizată pe SICAP. Nu s-au dat bani pentru aparatură şi nici pentru investiţii în clădirile care sunt de cel puţin 30 de ani nu s-au acordat. De când sunt director, nu am primit bani de investiţii în buget, cu toate că solicităm an de an în proiectul de buget“, a mai spus Nicoleta Căluţoiu.