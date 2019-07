Aparegio răspunde ferm acuzațiilor din ultima vreme

Având în vedere evenimentele intamplate in ultima saptamana si dezbatute in spatial pubic venim cu prezentul Comunicat de Presa vis-a-vis de Statia de Epurare a Municipiului Targu –Jiu:

Statia a fost reproiectata de la 56.000 L.E la 107.000 L.E , si construita la stadiul certificat de specialisti si experti la 95%, a avut obligatia asigurarii permanente a tratarii apei uzate menajere a municipiului, chiar si in perioada executiei lucrarilor, in conformitate cu avizele si autorizatiile de mediu si gospodarire a apelor. In acest sens, dupa terminarea lucrarilor de baza pentru facilitatile tehnologice ale tratarii liniei apei in octombrie 2015, a reinceput operarea si exploatarea acestora facând observatii catre constructor pentru completari si remedieri si a aplicat reglaje pina in luna mai 2016 cind parametrii apei evacuate la emisar – riul Jiu – au inceput sa fie in componenta si cantitatea impusa prin autorizatiile de reglementare. Din acel moment depunerile rezultate in procesul tehnologic de epurare, numite namol, nefiind de componenta si consistenta fecaloida, au fost folosite, in principal si in majoritate in interiorul acestui proces tehnologic, datorat gradului mare de dilutie al apelor colectate pina la intrarea in statie si treptat evacuate periodic, prin vidanjare si transportare la facilitatile create pentru preluare vidanje la Statia de Epurare Bumbesti- Jiu, fiind un namol deshidratat bogat doar in nutrienti de natura fosfatilor si nitratilor. Restul deseurilor grosiere, plutitoare si grasimi sunt preluate si colectate permanent prin gratare, bazine si separatoare si indepartate prin contract de servicii cu POLARIS. Monitorizarea este permanenta din partea autoritatilor de mediu si cele bazinale ale corpurilor de apa si se urmareste pe baze comparative ale buletinelor de laborator. Intretinerea este realizata conform obligatiilor de catre personalul specializat, toate cheltuielile fiind reflectate in activitatea Operatorului Regional si supuse permanent controlului organelor financiar fiscale de specialitate.

Disputa, contractual aparuta, fata de antreprenorul lucrarilor, face, incepind din iunie 2016, obiectul cercetarii judecatoresti atit pe clauze contractuale privind expirarea timpului de executie si rezilierea, cit si pentru penalitati, plati, stadiul tehnic si fizic pe baza de expertiza tehnica judiciara cu expert nominalizat de instanta de judecata, avind termen de finalizare de mai multe ori aminat, ultimul fiind pentru data de 04.10.2019. Pina la hotarirea judecatoreasca definitiva antreprenorul a suspendat lucrarile atit pentru finalizare la linia apei cit si pentru terminarea liniei tratarii mamolului pina la gradul de consistenta ca deseu bun de evacuat contractual prin POLARIS. Cantitatea rezultata si gradul de consistenta al acestuia fiind inca mic pentru obtinerea produsului secundar, gaz biologic, in fermentatorele relizate si aflate inconservar; dar este suficient pentru centrifugarea unde lucrarile sunt suspendate pentru realizarea racordurilor necesare umplerii si functionarii .

Reteaua de canalizare menajera, are un singur colector principal de intrare in statie , unde intra la epurarea de pe linia apei intreg debitul colectat in retelele orasenesti existente in Tg- Jiu Stadiul fizic atins si decontat la plata antreprenorului a fost tot timpul sub controlul tehnic, financiar si functional al finantatorului fondurilor nerambursabile, care a obtinut pe baza de analize, fapte si verificari in teren, impreuna cu supervizorul lucrarilor de executie, fazarea cheltuililor ramase de executat pina la finalizarea executiei si receptiei functionale a lucrarilor proiectate, pe intervalul de la suspendarea lucrarilor si pina la sfirsitul anului 2023. Lucrarile urmeaza a fi reluate dupa finalizarea cercetarii judecatoresti fie de antreprenor, fie daca se declara rezilierea, cu un alt antreprenor prin procedura de achizitie conforma legilor in vigoare la data hotaririi judecatoresti definitive. Pe durata suspendarii Operatorul Regional, exploateaza si intretine lucarile si executa , cind si unde este cazul, remedieri, urmind ca toate costurile sa fie suportate final de cel care prin hotarire judecatoreasca definitiva se face raspunzator de situatia de disputa inceputa in luna ianuarie 2016. Evacuarea apelor uzate menajere din Tg- Jiu are insa asigurat prin acesata statie la stadiul fizic si dotarea tehnologica actuala, ca debitul apei uzate este sitat grosier/sitat des/degresat manual/deznisipat/tratat chimic cu FeCl3/defosforizat si demetalizat de metale grele/sunt indepartati nitrati & nitriti/iarasi este tratat chimic cu FeCl3/decantat apoi acest fluid tratat este trimis in bazinul de namol in exces/recirculat de unde periodic (functie de depasirea concentratiilor monitorizate permanent de laborator) este evacuat prin vidanjare si periodic, pe langa hidroamestecul de namol evacuat conform celor descrise anterior , se evacueaza oridecateori e posibil (cu anuntarea in scris a “Apelor Romane” la emisar riul Jiu), se curata/intretine/verifica/repara decantoarele secundare si cu aceasta ocazie se indeparteaza namolul decantat pe radier, prin golire pe conducta de evacuare existenta , acesta neavind consistenta si componenta fecaloida.

Invitam pe aceasat cale pe orcine doreste sa viziteze Statia de Epurare in zilele de joi orele 10.00-14.00, ale fiecarei saptamani cu insriere prealabila la numarul de telefon 0253.920, cu cel putin o zi inaine. Vom reveni si cu alte amanute privind alte acuze aduse societatii si salariatilor ei, dar vom fi foarte fermi cu cei care auduc atingeri de orice natura Operatorului de apa si canal din judetul Gorj.