Atenție la jucării! Inspectorii ANPC avertizează

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) recomandă achiziţionarea jucăriilor numai din magazine sau raioane specializate şi sfătuieşte cumpărătorii să solicite şi să păstreze bonul de casă, pentru a putea proba în cazul în care există reclamaţii referitoare la calitatea şi siguranţa unui produs.

“Ca în fiecare an, în luna decembrie vin Moş Nicolae şi Moş Crăciun. Dacă vreţi să dăruiţi o jucărie care să nu reprezinte un pericol pentru copiii dumneavoastră trebuie să ţineţi cont de următoarele sfaturi: să achiziţionaţi jucării numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care va fi neapărat nevoie pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs; să alegeţi întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacităţile şi aptitudinile sale”, spun reprezentanţii ANPC.

Jucăriile trebuie să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de vârstă recomandată care ajută la alegerea jucăriei, iar consumatorii trebuie să aibă în vedere faptul că jucăriile care nu sunt destinate unei grupe de vârstă specifice pot să îi rănească.

ANPC recomandă consumatorilor să verifice dacă jucăriile au marcate pe corpul lor, într-un mod vizibil, lizibil şi durabil, coordonatele producătorului şi/sau importatorului (numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului şi/sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi), numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare) şi marcajul de conformitate CE care conduce la supoziţia că jucăria este sigură.

“Dacă jucăriile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria. Trebuie să verificaţi existenţa instrucţiunilor de utilizare şi a avertismentelor specifice, însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării. Acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română şi trebuie respectate. Sfătuim părinţii să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici. De asemenea, trebuie respectate atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: “Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”, mai spun reprezentanţii ANPC.

Ei atrag atenţia că fraza “Atenţie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere/ pictograma care vizează copiii între 0 şi 3 ani, dar fraza şi simbolul nu trebuie puse împreună.

După achiziţionarea unei jucării părinţii trebuie să urmeze cu atenţie instrucţiunile de folosire. Copiii trebuie supravegheaţi când se joacă şi părinţii trebuie să se asigure că toate jucăriile sunt adecvate pentru categoria de vârstă şi abilităţile copilului.

De asemenea, reprezentanţii ANPC spun că părinţii trebuie să se asigure că sunt respectate cerinţele de siguranţă. “Întrucât jucăriile diferă atât din punctul de vedere al materialului din care sunt lucrate, cât şi din cel al folosirii lor, asiguraţi-vă că cerinţele de siguranţă pentru fiecare categorie în parte sunt respectate. Astfel, pentru tobogane, leagăne, inele suspendate, corzi şi alte jucării similare fixate pe o traversă trebuie să primiţi de la vânzător instrucţiunile de utilizare prin care să vi se atragă atenţia asupra necesităţii verificării periodice a elementelor de susţinere. Este nevoie ca acestea să fie însoţite de instrucţiunile de montare, pentru a evita asamblarea incorectă şi accidentele care ar putea apărea”, mai arată Autoritatea în comunicat.

În privinţa jucăriilor funcţionale, adică a celor care reproduc la scară redusă produse, aparate sau instalaţii destinate adulţilor, acestea trebuie să poarte avertismentul “Atenţie! A se folosi sub stricta supraveghere a unei persoane adulte!”. În plus, acestea vor fi obligatoriu însoţite de instrucţiunile de utilizare şi de măsurile de precauţie necesare pentru evitarea unor pericole.

De asemenea, patinele şi skateboardurile destinate utilizării de către copii trebuie să fie însoţite de avertismentul: “Atenţie! A se purta echipament de protecţie.” În plus, vor exista recomandări cu privire la echipamentul de protecţie. Este necesară examinarea periodică a jucăriilor pentru eliminarea acelora care sunt stricate/uzate şi pot reprezenta un pericol pentru sănătatea şi siguranţa copilului şi este indicat ca jucăriile stricate să fie aruncate, spun comisarii ANPC.