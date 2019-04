Aurel Popescu: „Dezbaterea bugetului local în duminica Floriilor, o jignire la adresa cetățenilor”

Dezbaterea bugetului local al municipiului Târgu Jiu a fost o jignire la adresa cetățenilor! Asta acuză viceprimarul Aurel Popescu, după ce primarul Marcel Romanescu a programat întâlnirea fix în ziua de Florii. În plus, vicele spune că a aflat de pe Facebook de această acțiune extrem de importantă pentru soarta orașului.

Întâlnirea în care a fost dezbătut bugetul local pentru anul 2019 a strâns doar câteva zeci de persoane în sala Teatrului Elvira Godeanu, deoarece târgujienii au preferat să își petreacă altfel ziua de Florii. Chiar și așa, primarul Marcel Romanescu se declară mulțumit de eveniment. „Sunt foarte mulțumit de această dezbatere. Prezentările au fost la obiect și am încercat să scoatem în evidență elementele principale ale bugetului. E foarte greu să prezinți toate pozițiile, iar unele dintre ele chiar nu îi interesează pe cei din sală. Am ales să fac această dezbatere într-o zi de weekend și de sărbătoare pentru că nu am găsit o sală adecvată. Teatrul este într-un program infernal, pregătesc toate proiectele pentru viitor și nu am găsit sală liberă. Voiam să o fac într-o zi de vineri. Pe de altă parte, indiferent de ora pe care o alegeai, puteai să ai motive. Dacă era prea devreme, nu veneau cetățenii pentru că sunt la serviciu, dacă o alegi mai târziu e prea târziu. La bugetul celălalt a fost în cursul săptămânii și nu au fost mai mulți cetățeni decât de data aceasta. Cred că numărul celor care au fost acolo a fost îmbucurător”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

„Este de condamnat”

Vicele Aurel Popescu este însă de altă părere și spune că târgujienii meritau o dezbatere mult mai detaliată și organizată într-o zi care să permită o audiență pe măsură. „Am înțeles că au fost 60-70 de oameni. Îmi pare rău că au fost oamenii acolo și nu au putut să afle lucruri reale, importante, care ar trebui să se desfășoare în municipiul Târgu Jiu, nu doar să audă niște cifre și să asculte niște promisiuni electorale. Este de condamnat și modul în care a organizat această întâlnire. Niciodată nu aș fi făcut un asemenea gest, în ziua de Florii, duminica la ora 16, să organizez o dezbatere publică pentru bugetul local. Este o jignire la adresa cetățenilor care, în loc să sărbătorească sfânta zi de Florii, ar fi trebuit să vină la așa-zisa dezbatere publică”, a reacționat viceprimarul.

A aflat de pe Facebook

Popescu spune că nu a venit duminică la dezbaterea bugetului pentru că a participat deja la ședința politică și, în plus, a aflat de eveniment de pe rețelele de socializare. „Depinde cine ne-a acuzat că am boicotat ședința. Dacă ne-a acuzat domnul primar, eu pot să îi amintesc că în urmă cu câteva zile a convocat două ședințe cu reprezentanții partidelor care fac parte din consiliul local. Nu am fost de acord, dar am fost prezent. Am ridicat mai multe probleme la care aș fi așteptat și ceva răspunsuri. Văzând că nu s-a întâmplat nimic, firesc, nu avea rost să ridic aceleași probleme la care să nu găsesc niciun răspuns. Am luat și noi la cunoștință de acel mesaj de pe rețelele de socializare. Nu ni s-a spus la întâlnirile de aici că duminică o să fie o dezbatere publică. Aflăm și noi, la fel cum află toți cetățenii, dacă așa vi se pare corect să se desfășoare activitatea în primărie, de pe rețelele de socializare, că în duminica Floriilor, la ora 16, este o așa-zisă dezbatere publică pe buget”, a mai spus viceprimarul Aurel Popescu.