Banda de cărbune care le-a nenorocit viața. Casa se crapă, deși utilajul a fost ridicat

O familie de septuagenari din satul Leurda, care aparţine municipiului Motru, trăieşte de zeci de ani un calvar care pare că nu se sfârșește. Pe lângă casa familiei Chițoran a trecut o bandă de cărbune. Chiar Gheorghe Chițoran, în vârstă de 74 de ani, a lucrat la montarea benzii, fiind maistru și șef de secție la uzina de reparații care făcea parte din cadrul companiei miniere. Banda de cărbune trecea la o distanță de doar șapte metri de casă.

Familia Chiţoran susţine că, de când a fost montat acest utilaj minier, zidurile casei au început să se crape. Banda de cărbune a fost luată în urmă cu aproximativ şapte ani, însă pereții casei continuă să se crape. Soţii Chiţoran repară distrugerile, dar fără niciun folos, pentru că apoi apar altele. „Am fost minţit şi dus cu preşul de toţi directorii de la sucursală. Mi-au promis că îmi dau oameni şi materiale ca să îmi repar casa. După ce s-au văzut cu sacii în căruţă, nu i-a mai interesat. Apar crăpături şi după ce s-a luat banda. Am cheltuit 200-300 milioane de lei (n.r. – lei vechi) pe an, dar fisurile au apărut în alte locuri. Am făcut mai multe adrese către compania minieră, dar nu am primit vreun ajutor“, a mai precizat Gheorghe Chiţoran. În prezent, doar un stâlp de susţinere se mai află pe terenul aflat lângă casă şi mai aminteşte de banda de cărbune care a funcţionat în această zonă.

„Au aşteptat să dau banda jos şi nu ne-au mai băgat în seamă“

Ca o ironie a sorții, pensionarul s-a ocupat și de demontarea utilajului, deși era pensionar. „Tot eu am dat-o jos că nu avea cine să se ocupe din punct de vedere tehnic. A fost o bandă pe stâlpi oscilanţi şi nu putea să o demonteze oricine. Trebuia să ai o specializare, altfel riscau să cadă peste casă sau chiar să omoare pe cineva. Ne-au promis că ne vor repara casa, dar m-au minţit. Le-am cerut să repare ce au stricat. Au aşteptat să dau banda jos şi nu ne-au mai băgat în seamă. Nu i-a interesat că am suferit 35 de ani şi suferim în continuare“, a spus Gheorghe Chiţoran.

Familia Chioțoran vrea să se adreseze instanței de judecată pentru a beneficia de despăgubiri pentru suferința îndurată.