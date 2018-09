Boza pe listele PSD-ului în 2020? Vezi ce zice liderul de la Gorj!

S-a tot vehiculat că numele lui Boza va apărea pe listele următoarelor alegeri din 2020. Nici în privința partidului care ar urma să-l susțină lucrurile nu sunt clare. Un singur lucru este cert, Boza are atât susținerea PSD cât și a ALDE pentru a rămâne la cârma Complexului Energetic Oltenia.

Liderul PSD Florin Cârciumaru susține că îl apreciază pe Sorinel Boza cu care are o relație excelentă însă în privința unei posibile candidaturi din partea partidului PSD spune „pas”. „Nu! Este exclus! Organizația PSD Gorj are oameni cu calități care merită să fie trimiși în Parlamentul României. Domnul Boza nu are cum, nu este membru PSD! PSD în 2020 va merge cu oamenii pe care îi are deja în oganizație și nu pe cei nou veniți. Sunt voci care spun că Boza ba e membru PSD, ba ALDE. Nu, nu este! Noi când am venit la guvernare l-am găsit la directorat și sansa lui a fost că a avut performanțe și a fost susținut, în felul acesta, de ambele partide aflate la Guvernare. Domnul Petcu l-a susținut și noi nu am avut de ales. Ministrul este cel care decide dacă mai menține actualul directorat sau ia măsuri”, a declarat Florin Cârciumaru.

Subiect delicat

Cum 2020 va fi un an important iar în sânul PSD Gorj este răzmeliță, liderul de la Gorj vrea să tranșeze odată problema posibilelor alegeri interne. Cârciumaru susține că a discutat la București pe acestă temă și a primit undă verde să-și continue mandatul. „Singurul lucru care ar duce la organizarea de alegeri la Gorj ar fi să-mi dau demisia, și, lucru acesta nu-l fac. Care-i motivul? Că vrea X sau Y să fie președinte? Cine poate să facă la ora actuală să facă pentru PSD Gorj mai mult decât am făcut eu? Eu nu fac sondaje, să facă cei interesați! Eu am discutat cu domnul Dragnea și Neacșu și știu pe ce mă bazez. Am ținut atâția ani steagul organizației sus, am câștigat atâtea bătălii electorale dar am fost o echipă care ne-am respectat”, a mai declarat liderul PSD Gorj.