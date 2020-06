Buget Transloc: „Angajări și bonusuri salariale!”

Societatea Transloc are buget! Consilierii locali au votat proiectul lui Mihai Paraschiv după ce i-au adus o serie de modificări. Aleșii au refuzat să aprobe creșterea organigramei precum și oferirea de bonusuri financiare, la final de an, directorilor din cadrul unității.

După trei luni de discuții și acuzații, unitatea condusă de liberalul Mihai Paraschiv poate trece la investiții. Consilierii locali au aprobat proiectul de buget cu tot cu amendamentele propuse. “A fost votat proiectul privind bugetul societății Trasloc. Alături de colegii din Consiliul Local am adus câteva amendamente care ar fi trebuit să fie înțelese de conducerea societății și să fie trecute pe capitolul de venituri și cheltuieli, fără a mai fi dezbătute în cadrul ședinței. Amendamentele aduse sunt de bun simț. Este vorba despre numărul de personal pe care actualul director și-l dorea crescut de la 98 de angajați, câți erau la finalul anului 2019, la 120, deci o creștere de peste 20% a personalului în doar câteva luni. Nu am fost de acord cu propunerea în condițiile în care vorbim de aceiași activitate a societății Transloc. Solicitarea făcută vine, probabil, din nevoia de a satisface nevoile colegilor, prietenilor și intervențiile promise. Discuții au fost și pe fondul de salarii, la sfârșitul lui 2019 dintr-un fond de salarii de șase milioane 610 mii de lei au fost cheltuite șase milioane 420 de mii de lei. Și, atunci, am mers pe același fond de salarii și cu același număr de angajați, pentru că nu vedem necesitatea unor alte cheltuieli”, a transmis viceprimarul Aurel Popescu.

Bonus salarial pentru directori

Proiectul inițial prevedea și anumite privilegii pentru directori. La final de an 70.000 de lei urmau să fie împărțiți celor care conduc societatea. ”Nu am înțeles o componentă variabilă care se regăsea în proiect, și se aplica doar în cazul directorilor. Ni s-a explicat că și alte societăți practică o astfel de variabilă, însă, am considerat că nu putem face comparație între o societate care își câștigă fiecare leu și societatea Transloc. Ultima are peste 75% din buget subvenționat de stat. În aceste condiții, nu poți să îmi spui că ai niște indicatori de îndeplinit care îți dau dreptul la o componentă variabilă la salarizare. Această variabilă este de fapt suma de 70.000 lei prevăzută pentru a fi acordată directorilor, la sfârșitul anului, în situația în care aceștia atingeau anumiți indicatori. Pe de altă parte, venituri pentru anul 2020, în BVC-ul prezentat, erau mai mici decât 2019. Și, atunci, trebuie să fim realiști, să avem grijă de banii publici. Chiar Mihai Paraschiv, pe vremea când era consilier local, punea mare preț pe grija pentru banul public. Se pare că acum, când conduce această societate, nu mai este interesat de acest aspect”, a mai adăugat social democratul.

Contactat telefonic, Mihai Paraschiv a confirmat existența acestui bonus declarând că legea prevede includerea acestor drepturi în buget, chiar dacă nu spera să și primească banii respectivi.