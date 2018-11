Campania „Un milion pentru Unire” și în Târgu Jiu

Campania „Un milion pentru Unire” a început, de astăzi, și în județul Gorj. Cei care doresc să semneze pentru revizuirea Constituției prin introducerea unui preambul în care va fi menționată ideea de reîntregire națională pot să vină la cortul amplasat în zona Romarta, din centrul municipiului Târgu Jiu.

Acțiunea este desfășurată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012. „Organizăm în fiecare județ al României strângerea de semnături în vederea modificării Constituției României, în sensul de a adăuga un preambul la actuala Constituție, așa cum încep toate Constituțiile importante, care la noi lipsește. Am venit cu o propunere de preambul care să prevadă subiectul reîntregirii naționale. Pe data de 27 martie, Parlamentul României a dat o declarație de unire cu Basarabia, care a fost venită la propunerea organizației pe care o conduc și a fost votată unanim de către plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Singurii care s-au abținut au fost parlamentarii de la UDMR. După aceasta, am fi vrut să vedem și strategia concretă prin care vom ajunge la reunire și instituțiile care se vor ocupa de acest lucru și punerea în cadrul constituțional al acestui obiectiv de țară. Din păcate, din 27 martie și până în prezent am rămas doar cu cadrul declarativ, fără o strategie sau o foaie parcurs în ideea reîntregirii naționale. Tocmai de aceea, am venit în întâmpinarea clasei noastre politice cu o inițiativă legislativă cetățenească. În luna mai s-a constituit comitetul de inițiativă și am depus propunerea la Consiliul legislativ, acolo unde se depun toate legile pentru avizare, și am primit aviz favorabil pe 26 iulie, iar propunerea a fost publicată în Monitorul Oficial. Avem la dispoziție șase luni pentru a colecta minim 500.000 de semnături pentru a introduce această inițiativă în Parlament și, apoi, pentru a o supune votului populației“, a precizat George Simion, președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012.

În plus este nevoie ca din 20 de județe să se strângă cel puțin 20.000 de semnături în favoarea acestei idei.

Nu s-a primit autorizație din partea Primăriei Târgu Jiu

George Simion a precizat că nu s-a primit, deocamdată, autorizație din partea Primăriei Târgu Jiu pentru a amplasa cortul, deși termenul de 30 de zile a fost depășit: „Nu am primit din partea Primăriei Târgu Jiu autorizație pentru amplasarea cortului, dar sperăm să o primim, mai ales că am depus solicitarea și am așteptat 30 de zile. Nu știu de ce nu am primit autorizația. Nu am primit nici un răspuns de la Primăria Târgu Jiu. Îi invităm pe toți gorjenii să vină și să semneze această inițiativă în Anul Centenar“.

Cortul va fi amplasat în Târgu Jiu timp de o lună. Va urma, apoi, validarea de către primării a listei de semnături, iar acestea vor ajunge la Curtea Constituțională, care, după ce își va da acordul, inițiativa va ajunge pe masa Parlamentului, care o va supune votului. „Ne dorim ca această inițiativă să nu fie politizată, iar eventualul referendum să fie organizat alături de alegerile care vor urma“, a adăugat George Simion. Platforma Unionistă Acțiunea 2012 va organiza un marș la Alba Iulia, în ziua de 1 Decembrie pe o distanță de cinci kilometri.