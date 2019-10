Ce spune Bălăeț despre posibila plecare din fruntea CSM Târgu Jiu

Robert Bălăeț, directorul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Jiu a spus că nu a luat încă o decizie cu privire la plecare sa la echipa de fotbal Dunărea Călărași, de unde a primit o ofertă. ”O să fac ce îmi dictează inima ca de obicei. Toată viața m-am ghidat după instincte. Nu am discutat cu domnul primar și nu am de ce să discut cu nimeni. Am vorbit cu familia mea. Cel mai greu este să discut cu colaboratorii mei: antrenorii, cei patru angajați pe care îi are CSM, antrenorii de la grupele de copii și echipele de seniori. De ei îmi este greu să mă despart, dacă o să mă despart, dar nu am luat nicio decizie“ a spus acesta.

„Ar fi o mare pierdere“

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a precizat că plecarea lui Bălăeț ar însemna o pierdere importantă pentru clubul sportiv: „Pentru sport ar fi o mare pierdere. Am discutat cu Robert. El nu a fost ofertat de acum, ci de mai multe ori pentru a pleca la alte entități sportive din țară. Atunci când vorbești de anumită ofertă extrem de tentantă care ți se face, până la urmă decizia rămâne la Robert“.