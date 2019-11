Concedii medicale restante la plată de 12 milioane de lei către firmele din Gorj

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj are de achitat către firmele din județul Gorj aproximativ 12 milioane de lei noi pentru plata concediilor medicale efectuate. Bugetul pentru acest an a fost consumat încă din luna august. „O problemă destul de mare care este în toată țara este cu privire la decontarea concediilor medicale. Aici nu am mai avut prevedere bugetară din luna august și de două luni de zile nu am mai făcut nicio plată, nici în septembrie, și nici în octombrie. Avem un buget de 16 milioane de lei, bani care au fost cheltuiți în integralitate în primele opt luni ale anului 2019. În acest moment avem concedii medicale de 28 de milioane de lei care ar trebui plătite către angajatorii din Gorj“, a precizat directorul CJAS Gorj.

Cea mare sumă de plată este către CEO

Cea mai mare sumă de achitat este către Complexul Energetic Oltenia. „Cea mai mare sumă este către Complexul Energetic Oltenia în jur de nouă milioane de lei. Sumele au crescut foarte mult comparativ cu anul trecut pentru că s-a schimbat modul de deducere“, a spus Daniel Șurlea.

Se așteaptă rectificarea bugetară

Conducerea CJAS Gorj așteaptă o rectificare bugetară pentru plata banilor pentru concediile medicale: „Sperăm să găsim înțelegere la Ministerul Finanțelor. Această situație este în toată țara. Am cerut fonduri la fiecare solicitare de rectificare, dar până în acest moment nu au venit. Există promisiuni ca în cursul lunii decembrie. O parte din acești bani să se aloce către Casa de Asigurări de Sănătate Gorj“, a menționat directorul CJAS Gorj.

Anul trecut s-au decontat concedii medicale de 20 milioane. „Se va depăși cu mult bugetul pe anul trecut, având în vedere sumele pentru care am dat avizul de «Bun de plată». S-a solicitat zilele o trecute o situație cu concediile medicale. În mod normal, o rectificare se face până la sfârșitul lunii noiembrie“, a adăugat Daniel Șurlea.