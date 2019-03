CSM, noua „vacă de muls” după declinul Pandurii? Noi atacuri între vicele Tudor și primarul Romanescu

CSM Târgu Jiu nu trebuie să ajungă „vaca de muls” a celor care au profitat de milioanele de euro de la Pandurii! Viceprimarul Adrian Tudor trage un semnal de alarmă pentru cei care speră deja la luxul și salariile uriașe pe care le încasau când echipa de fotbal a orașului era în Liga I. Culmea, primarul Marcel Romanescu îi dă dreptate, cu mențiunea că cei care s-au înfruptat de la Pandurii au fost promovați chiar de PSD.

Nici nu s-au pus bine de acord privind validarea rezultatului pentru postul de director, că aleșii își aruncă deja săgeți cu privire la banii de care va dispune Clubul. „Vreau și eu să îi întreb pe domnii care acum s-au agitat, care sunt foști angajați de la Pandurii și probabil speră că aici va fi vaca de muls pe sute de milioane de lei pe lună, cum primeau de pe la Pandurii. Vreau să îi întreb, un an și jumătate, cât primarul nu a organizat concurs și a atacat în permanență înființarea acestui club, nu și-au mai pus problema că nu au copiii unde să facă sport? De ce acum? Ce grup de interese apare în jurul acestui CSM? Le atrag atenția că nu e vacă de muls. Sunt bani publici și aici nu permitem huzurul pe bani, așa cum făceau unii la Pandurii, când reușeau să cumpere jucători de 80 de mii de euro și mașini de 800 de mii de euro”, a declarat vicele Adrian Tudor.

Săgeți către Bălăeț

Indirect, Adrian Tudor face referire și la activitatea de impresar de jucători a lui Robert Bălăeț și atrage atenția că CSM nu va crește fotbaliști care vor fi transferați apoi pentru anumite interese. „Ăsta era managementul marilor specialiști de acolo. Am văzut și eu niște venituri ale unora și m-am crucit. Să iei miliarde pe niște funcții de… Toată ziua îi vedeam pe centru pe respectivii. Am vrut să trag acest semnal de alarmă și să le spun că nu vor face din acest CSM ce vor ei. Nu va fi o bază de creștere a jucătorilor de fotbal pe care să îi vândă ei mai departe și va avea și alte secții decât fotbal. Un an și jumătate, primarul Romanescu nu a înființat acest CSM. De ce nu au ieșit atunci în stradă iubitorii sportului? A, au mirosit acum că se poate face ceva în jurul acestui CSM, că e o vacă de muls. Îi dezarmez din start”, a mai spus viceprimarul.

„Încep să îl apreciez pe Adrian Tudor”

Adrian Tudor a fost rapid ironizat de Marcel Romanescu pentru declarațiile sale. În opinia primarului, PSD-ul este cel care a avut grijă să promoveze oameni în astfel de funcții. „Adrian Tudor spune un mare adevăr. Clubul Pandurii a fost o vacă de muls pentru foarte multe persoane. Culmea, 99% din cele care au obținut anumite beneficii aparțin PSD. Toate lucrurile acestea erau aprobate în consiliul de administrație și într-o AGA care permanent au avut cel puțin doi membri PSD. Dacă Adrian Tudor a constatat lucrul ăsta, chiar îl apreciez. Și eu am constatat același lucru, că membrii PSD s-au înfruptat timp de 15 ani din activitatea de la Pandurii Târgu Jiu. N-am văzut în consiliul de administrație niciun membru PNL sau de la altă formațiune, pe cei de la PSD îi văd permanent, așa cum îi văd acum și la Aparegio și peste tot. Uite că încep să îl apreciez pe Adrian Tudor că scoate la suprafață neregulile de la Pandurii. Avem și elemente comune, dar trebuia să spună și cu nume cine și-a bătut joc de Pandurii”, a replicat primarul Marcel Romanescu.