CSM Târgu Jiu, în Liga Națională de Baschet

Vești bune! CSM Târgu Jiu a fost invitată să joace în Liga Națională de Baschet masculin, ediția 2019-2020. Anunțul a fost făcut public de Federația Română de Baschet după ce una dintre echipele aflate în competiție s-a retras.

In urma retragerii echipei CSM Tg. Mures si in conformitate cu punctul 7 din Regulamentul Specific al LNBM, la propunerea CCLTO, Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a aprobat cu unanimitate de voturi invitarea echipei CSM Tg. Jiu de a participa in LNBM si CRM, sezonul 2019-2020. Astfel, CSM Tg. Jiu se poate inscrie in Liga Nationala de Baschet Masculin, sezonul 2019-2020, si urmeaza sa joace pe pozitiile obtinute prin tragere la sorti in calendarul competitional de CSM Tg. Mures in cadrul Grupei B., se arată în comunicatul transmis de FRB.