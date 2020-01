Descinderi la Primăriile Bolboși și Dragotești. „Este vorba de un panou luminos realizat în anul 2008, care a costat 5.000 de lei“

Anchetatorii din județul Giurgiu au descins, ieri dimineață, la sediile Primăriilor Dragotești și Bolboși. Dosarul penal în care s-au făcut verificări ar viza un prejudiciu de aproximativ două milioane de euro. În vizorul oamenilor legii se află o firmă din localitatea Bolintin-Vale, care ar fi livrat în mod ficitiv mai multor instituții diferite mărfuri. „Din cercetări a reieșit că mai multe instituții din țară ar fi efectuat plata unor achiziții fictive pentru mărfuri care nu ar fi intrat niciodată în patrimoniul instituției sau plata unor facturi pentru mărfuri supraevaluate, pentru care achiziția era nejustificată, neexistând referate de necesitate sau recepții ale mărfurilor achiziționate. Aceste achiziții ar fi fost făcute de la diferite societăți comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate de aceleași persoane fizice, au sediul social și domiciliul fiscal stabilite la adrese apropiate și care au înregistrat venituri doar din încasări de la unități administrativ-teritoriale, instituții de învățământ și alte instituții“, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Au venit de la sute de kilometri pentru un panou luminos

La Gorj, oamenii legii au venit de la sute de kilometri, pentru un contract pe care Primăria Dragotești l-a avut încheiat în anul 2008 privind realizarea unui panou luminos amplasat pe marginea drumului județean, care să indice intrarea în localitate. „Este vorba de un panou care marchează intrarea în localitate. Este realizat în anul 2008. Nu știu ce s-a întâmplat cu această firmă. Primăria a plătit pentru lucrarea respectivă peste 5.000 de lei. Obiectivul este recepționat. Cred că este făcută de o firmă din Giurgiu. Când am ajuns eu la primărie, factura respectivă fusese luată, iar polițiștii plecaseră. Nu mi-au fost puse întrebări și nici nu m-a chemat nimeni să mă întrebe, dar, oricum, eu sunt la dispoziția organelor de anchetă“, a spus primarul comunei Dragotești, Vili Pasăre.

Percheziții în 25 de județe

Perchezițiile au avut loc în 25 de județe și în București: Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmbovița, Caraș-Severin, Călărași, Buzău, Ilfov, Brăila, Galați, Gorj, Hunedoara, Timiș, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanța, Brașov, Argeș, Teleorman, Mehedinți, Ialomița, Arad și Giurgiu, precum și în București, la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale și instituții.

„Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințare, falsificarea de instrumente de plată, abuz în serviciu, fals intelectual, delapidare și instigare la abuz în serviciu“, se mai arată în comunicatul poliției.