Din nou emoții. Ministrul nu a semnat, încă, actul de predare–primire al Stadionului Municipal. Romanescu: „Până joi nu voi da drumul la invitații

Inaugurarea stadionului, sub semnul întrebării din cauza moțiunii de cenzură. Documentul de predare a investiției nu a fost încă semnat de oficialii de la București pentru ca municipalitatea să intre în posesia arenei. Marcel Romanescu susține că pregătirile sunt deja în toi și speră ca actul să fie semnat înainte ca parlamentarii să-și exprime votul în plen.

“Se apropie termenul de inaugurare al stadionului și este normal să ne punem de acord pentru că sunt probleme ce trebuie rezolvate de noi, altele de Clubul Pandurii. De omologarea stadionului se va ocupa Clubul. În aceste zile am și făcut toate demersurile necesare până la nivel de Ministerul Dezvoltării, așteptăm protocolul de predare-primire al stadionului. Am înțeles că este semnat până la nivel de ministru, sperăm ca măcar astăzi să primim acel protocol pentru trecerea în patrimoniu al acestui obiectiv din oraș”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Invitați de seamă

Municipalitatea susține că nu a lansat nicio invitație, tot din cauza votului din Parlament. Romanescu afirmă că pe lista oaspeților se numără șeful statului, oficialii din Guvern, parlamentari dar și autorități publice locale. „Până joi nu voi da drumul la invitații. De joi voi știi exact cine ocupă portofoliile de ministru. Mai aștept până luni, am vorbit cu reprezentații Clubului Pandurii, dânșii vor avea patru loje pentru a invita membrii asociați, pentru celelalte 13 loje va face Primăria Târgu Jiu invitații. Voi invita toți parlamentarii de Gorj, mă gândesc să invit toți parlamentarii din Oltenia. Voi invitați și toți primarii din Gorj, toate autoritățile guvernamentale, inclusiv președintele României care dacă nu va ajunge, voi înțelege că are un program încărcat. Vom face în așa fel încât să fie toate persoanele care au contribuit la realizarea acestui stadion”, a mai declarat edilul târgujian.

Cine taie panglica?

În privința persoanei care va tăia panglica Romanescu susține că are ca opțiune o variantă nonpolitică. „Mă gândesc să fie două foarfece. Nu pentru politicieni! Îmi doresc ca inaugurarea să se facă cu acel suporter, căruia momentan nu îi știu numele, care are 80 de ani și care a însoțit echipa pe toate stadioanele din țară și de cel mai tânăr, promițător pe care îl are Clubul la ora actuală”, a mai declarat primarul.

Meciul care va bifa acest mare eveniment este cel dintre Pandurii Târgu Jiu și U Cluj. Înainte de această competiție va fi și o partidă amicală între fostele glorii ale României.