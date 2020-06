Doi elevi din Bâlteni, de la agonie la extaz. Notele lor au crescut de 2.25 la 7.90 și de la 6 la 10

Doi dintre cei mai buni elevi din localitatea Bâlteni au trăit un adevărat șoc atunci când au văzut prima dată notele primite la Matematică. O elevă a fost notată cu 6, iar colegul ei cu 2,25. Au făcut contestație și surpriza a fost de proporții. Lucrarea de 6 a devenit de 10, iar cea de 2,25 a fost notată cu 7,90.

Eleva are acum una dintre cele mai mari medii din județ de la Evaluarea Națională, după ce la Limba și Literatura Română a fost notată cu 9,80. Ea a avut nevoie de medicamente pentru a depăși momentul. „Fetița chiar a avut un șoc și părinții i-au dat pastile de calmare. Din câte am înțeles, începuse să aibă o semipareză la gură. A venit fetița la contestații și mi-a spus că a făcut absolut tot și că nu are cum să ia mai puțin de 10. Are cea mai mare medie acum din tot Centrul de evaluare al localității Bâlteni. A primit 9,80 la Limba și Literatura Română și media generală este de 9,90“, a mai precizat Constantin Deaconescu, directorul Liceului Bâlteni, căruia îi este arondată Școala Gimnazială din satul Peșteana Jiu.

„I-aș da afară din învățământ“

Profesorul Constantin Deaconescu nu înțelege cum s-a putut comite o asemenea eroare la Matematică: „A fost o diferență neacceptat de mare și nu pot să realizez cum a fost posibil să se întâmple așa ceva. Dacă era vorba de o lucrare la Limba și Literatura Română, aș mai fi înțeles, pentru că un punct ține de interpretare la subiectul de eseu, dar la matematică nu ai cum să greșești în acest fel. Ori au dorit, ori… o altă eroare. Se verifică și când se bagă în calculator, că poate s-a greșit atunci când s-a băgat nota și o pui la altcineva. Dar nu ai cum să pui din greșeală, pentru că sunt chei de control. Eu i-aș da afară din învățământ, dacă ar depinde de mine. Lucrările s-au corectat în alt județ“.

Părinții elevilor care au susținut Evaluarea Națională la Bâlteni au fost revoltați ca urmare a acestei situații și au amenințat că vor face o petiție la Ministerul Educației Naționale.

Profesorii cu erori în corectarea lucrărilor, cercetați

Lucrările elevilor din Gorj au fost corectate de către profesori din județul Dolj. Dana Constantinescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, a spus că Inspectoratul Școlar Județean Dolj va efectua cercetările în privința profesorilor corectori care au avut depășiri de peste 1,5 puncte în urma recorectării lucrărilor.

Potrivit legislației actuale, în cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între notele acordate iniţial şi notele obţinute la contestaţii, inspectoratele şcolare analizează situaţia, pentru a stabili cauzele şi eventualii vinovaţi pentru aceste situaţii, iar eventualele sancțiuni sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual și, de asemenea, ar putea să li se interzică dreptul de a participa la examenele viitoare.