E sezonul fructelor roșii. Spania caută forță de muncă!

Gorjenii aflați în căutarea unui loc de muncă trebuie să știe că AJOFM, prin serviciul EURES, pune la bătaie 607 posturi. Cele mai multe oferte sunt pentru Spania, acolo unde gorjenii pot ajunge la un salariu de 40 de euro pe zi.

Se caută forță de muncă pentru străinătate. Cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă. Oferta este variabilă. “607 locuri de muncă vacante în Uniunea Europeană sunt oferite la această dată lucrătorilor români prin intermediul Reţelei EURES România. Ofertele de muncă provin din următoarele ţări: SPANIA – 500 LOCURI DE MUNCA pentru recoltat fructe rosii (zmeura, mure, afine si capsuni). Angajatorul oferă salariu brut 42.90 euro/zi (net 39.33euro/zi). La sfarsitul campaniei, firma plateste un bonus de 0.70 euro centi/zi (persoane noi) si la persoanele care au mai lucrat la firma, un bonus de 0.80 euro centi/zi. Orele suplimentare se platesc cu 6,67 euro brut/ora. Oamenii trebuie să mai știe că angajatorul oferă cazare și transport ( Romania-Spania si retur) gratuit”, a declarat Diana Corina Vaduva, Consilier EURES

Oferte de muncă

Tot în această perioadă mai sunt disponibile și locuri de muncă în BELGIA pentru tehnician producție, inginer horticultor, GERMANIA pentru camerista/roomboy, bucatar, mecanic de locomotiva, asistent stomatologie, NORVEGIA pentrufFarmacist, Lucrator in productie, Bucatar/preparator pizza, operator servicii clienti, lucrator in ferma, tinichigiu auto, mecanic auto, SUEDIA ca vopsitor auto, mecanic auto, și OLANDA ca lucratorI in sera de capsuni, muncitori necalificați în grădinărit și horticultură.