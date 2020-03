Gorj: Primar în autoizolare după ce un „consătean” din Italia a venit la primărie

Primăria din Stoina a fost închisă temporar pentru realizarea dezinfecției. Cel care a decis luarea măsurii respective este chiar primarul Nicolae Fota după ce un cetățean recent întors din Italia a venit la primărie pentru a rezolva o problemă personală. Edilul a declarat că va intra și el în autoizolare după ce s-a trezit cu consăteanul pe cap.

Situație ciudată la primăria Stoina. Autoritățile au izolat primărie după ce un musafir nedorit nu a respectat situația de autoizolare și a luat-o la pas prin comună. Cel în cauză s-a oprit chiar la Primărie unde avea nevoie de mai multe documente. Totodată, cetățeanul venit recent din Italia, era curios să afle de ce îl caută poliția pe acasă. Nicolae Fota a declarat că după ce a stat față în față cu suspectul se va autoizola și el. Între timp unitatea administrativ teritorială a intrat într-un program de dezinfecție, edilul uitând să anunțe și organele abilitate de întâmplare.

“A venit singur”

„A venit un cetățean din Italia la sediul primăriei pentru a face niște acte. Primăria a fost sigilată vineri, la sfârșitul programului. Am pus sigiliu pentru a nu intra pentru că au chei. Nu vin să declare de unde vin și când vin. Ne ducem cu poliția după ei. Culmea, asta a venit singur! Eu ce să le fac? Au fost mai mulți, dar unul îl știu că a intrat în primărie. O să mă izolez și eu pentru că nu am ce să fac. A stat la un metru și ceva de mine. Nu am altă variantă decât să mă izolez la domiciliu”, a declarat Nicolae Fota, edilul din Stoina.