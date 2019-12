Gorjeanul care a renunțat la postul de asistent universitar în Danemarca pentru a-și deschide propria afacere acasă

Andrei Ducu Predescu, un tânăr în vârstă de 31 de ani, s-a întors din Danemarca, acolo unde activa ca asistent universitar, în Târgu Jiu, orașul său natal, pentru a-și deschide propria sa afacere. A reușit să obțină o finanțare prin programul Start-Up destinat diasporei. Andrei și-a deschis de curând un atelier de printare 3D, denumit „Tataie Studio“, unde realizează produse din ceramică (ceainice, ulcioare, căni), lampadare, vaze , insigne, etichete din porţelan. Este angajat cu salariul minim pe economie în cadrul societății sale, în condițiile în care în Danemarca primea un salariu mult mai mare.

Andrei și-a dorit să pună în practică la el acasă ce a învățat în Danemarca: „Au fost mai mulţi factori care m-au influenţat în luarea deciziei de a studia în România. În primul rând îmi doream foarte mult să lucrez pentru mine şi să aduc în România o serie de lucruri noi. Am zis că tot acest know-how să-l aduc acasă şi să-l împărtăşesc. Am venit acasă la întâlnirea de zece ani şi au început să-mi povestească de diferite forme de finanţare. I-am lăsat mamei mele temă să se intereseze şi m-a sunat în toamna anului trecut să-mi spună despre posibilitatea de a accesa proiecte prin Start-Up Diaspora. Ce a constat mai mult în decizia de a mă întoarce a fost dorinţa de a încerca să fac ceva în România, unde mediul de bussines este destul de liber, în sensul că este loc pe piaţă“, a relatat Andrei pentru adevarul.ro.

„Dorul de casă a fost mereu în sufletul meu“

Andrei ne mărturiseşte că şi dorul de casă a constat în luarea deciziei de a se întoarce în Târgu Jiu: „Dorul de casă a fost mereu în sufletul meu. Nu a plecat nimeni de drag din România. Normal că ţi se face dor, inclusiv de vorbirea în limba ta. Am crescut în Târgu Jiu, mergeam la căţărat pe munţii, iarna la schi la Rânca şi la Rusu. Poate de asta am decis să vin la Târgu Jiu. Nu e adevărat ceea ce spun unii că nu s-a schimbat nimic în România în 30 de ani. Doar dacă nu stai aici poţi să vezi aceste schimbări“.

Își dorește ca atelierul să devină un brand

Atelierul „Tataie Studio“ a început să funcţioneze din luna septembrie. Valoarea proiectului s-a ridicat la peste 150.000 de lei. „Este un studio de design, care încearcă să folosească design-ul digital în joncţiune cu tehnicile tradiţionale, cum ar fi smălţuirea, care se face manual. Cu timpul sperăm să ne extindem şi în alte modalităţi, nu doar printare 3 D, cum ar fi CNC, decupare laser şi aşa mai departe. Îmi doresc să fac din «Tataie Studio» un brand de genul «Hei», ceea ce înseamnă un produs de calitate. care este relativ accesibil. Visul meu ar fi ca în România să ne gândim la sustenabilitate, la a cumpăra produse care ne ţin zeci de ani, cu estetică modernă“, ne-a dezvăluit Andrei unele din planurile sale.

„Deschiderea firmei a fost o aventură“

Birocraţia din România îl nemulţumeşte cel mai mult pe Andrei: „Deschiderea firmei a fost o aventură. Ca să deschizi o companie în Copenhaga durează cinci minute“.

Acesta se bucură de faptul că tinerii din România sunt din ce în ce mai implicaţi și încep să aibă spirit civic. „Doar aşa se poate schimba ceva“, spune Andrei.

„Mi-am luat bocceluţa şi am plecat“

Andrei Ducu Predescu s-a născut în Târgu Jiu şi a absolvit Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“, profilul matematică-informatică, după care, în anul 2008, a intrat la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“.

„Am stat un an la facultate şi am înţeles, cumva, că situaţia economică în România nu era la acel moment cea mai bună şi mi-am dat seama că perspectivele sunt destul de limitate în design-ul de interior, aşa că mi-am luat bocceluţa şi am plecat. Am stat o perioadă în Spania, iar oamenii de acolo sunt asemănători cu românii şi am zis că, dacă tot plec, să merg într-o ţară cu o cultură diferită. Scandinavia este diferită ca urmare a faptului că studiile pentru cetăţenii europeni sunt gratuite şi asta a contat foarte mult în luarea deciziei, pentru că nu am fost un copil ţinut în puf. Am muncit din prima zi de când am ajuns în Danemarca, pentru a putea să studiez acolo. Am început de la spălat vase şi a durat cam trei ani până când am intrat într-un birou de arhitectură“, povestește Andrei.

A activat ca „BIM manager“

Andrei a studiat Academia de proiectare şi tehnologie din Copenhaga și este licenţiat în tehnologia arhitecturală şi managementul construcţiei. El a lucrat până în anul trei de facultate, pentru a putea să urmeze studiile și să trăiască în capitala Danemarcei. În ultimul an de facultate a urmat un stagiu de practică. A fost primit la o companie importantă de la nivel internaţional. „Am intrat acolo ca practicant. Am stat cam şase luni acolo. A fost o dezamăgire. Venind de la facultate, am avut anumite aşteptări, dar am intrat în maşinăria corporatistă, unde constaţi că nu eşti mare lucru. A fost, totuşi, o experienţă foarte bună. Apoi am început să lucrez pentru o altă companie, în timp ce îmi concepeam şi lucrarea de dizertaţie pentru absolvire“.

Tânărul s-a specializat în „Building Information Modelling“ (BIM), proiectarea tehnică a clădirii. După ce a terminat facultatea, Andrei a fost angajat ca BIM manager și a lucrat la proiectele unor clădiri importante în toată Europa .

A predat „Design-ul iluminatului inteligent“ la Universitatea din Aalborg.

După aproximativ doi ani, Andrei s-a revenit la universitate și a început cursurile de master. A fost cooptat ca „Student Assistant“ în cadrul universităţii din Aalborg. Am obţinut la master nota 12, care este maximă“, spune Andrei.

A lucrat , apoi, o perioadă în Olanda ca designer în cadrul unei companii cunoscute, după care a revenit în Danemarca şi i s-a propus să ocupe postul de asistent universitar la Universitatea Aalborg, unde a predat „Design-ul iluminatului inteligent“. A lucrat la diferite proiecte, unul dintre acestea constând în transformarea unei zone din Danemarca în „capitala europeană a luminii“. Andrei a continuat să studieze, în paralel, şi a urmat un alt master la Universitatea Lund din Suedia.