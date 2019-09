Ieri lua lecții, astăzi predă! O elevă de 10 a Gorjului și-a îndeplinit visul !

După muncă și răsplată! O elevă de elită a Gorjului și-a văzut visul împlinit. După patru ani de muncă Cristina Călescu a devenit de anul acesta dascăl. Va preda celor mai mici dintre învățăcei însă o va face cu drag ceea ce înseamnă speranțe pentru generația ce vine din urmă. Deși putea să opteze pentru orice universitatea din lume, Cristina a preferat să rămână acasă și să ajute pe cei care își doresc să obțină, la fel ca ea, maximul la învățătură.

Cristina Călescu nu a avut o viață ușoară pe parcursul celor patru ani de liceu. Un elev model însă cu multe greutăți pe umeri. Pentru a ajunge la școală, elevă fiind s-a trezit în fiecare dimineață la ora 6 pentru a face naveta. Timpul pierdut pe drumuri i-a dat putere și fata s-a numărat printre cei cinci elevi din Gorj care a obținut nota maximă la examenul de bacalaureat. A preferat să rămână acasă și a dat examenul de titularizare pe care l-a luat tot cu nota maximă, notă ce i-a oferit șansa să devină dascăl.

Emoții în prima zi de muncă

„Mă simt foarte bine. Simt că a fost răsplătită munca noastră și mă bucur că am ajuns la această performanță. Mă simt onorată că am reușit să obțin un post de învățător la Colegiul Național Spiru Haret, școala care mi-a fost casă pentru patru ani de zile. Sunt fericită că am reușit să continuu acolo, unde cunosc profesorii, care acum îmi sunt colegi. Am avut emoții în prima zi de școală mai mari decât în clasa a -9-a. Mă înțeleg foarte bine cu elevii și îmi sunt dragi”, a declarat Cristina Călescu.