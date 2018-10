Încă un scandal provocat de Marian Rotaru! Femeia de serviciu îi face pedichiura la birou

Șeful Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Târgu Jiu a dat din nou cu nuca-n perete! O fotografie în care lui Marian Rotaru i se face pedichiura, chiar în biroul său, de către femeia de serviciu a Direcției de Patrimoniu, a apărut recent în presă. Acesta susține că nu este vorba despre un rasfăț ci despre un masaj la piciorul luxat. Primarul Marcel Romanescu promite acum o nouă anchetă disciplinată în cazul lui Rotaru.

Marian Rotaru nu se poate ține departe de scandalurile care prejudiciază imaginea Primăriei Târgu Jiu. După ce și-a pus subalternii să îi cosească iarba din curtea vilei, a fost fotografiat în timp ce negocia cu afaceriștii de la Rodna în plin scandal pentru parcarea din Piața Centrală și s-a certat cu subalternii încât aceștia au fost luați cu Salvarea, Rotaru provoacă acum un nou scandal. O fotografie cu șeful de la Patrimoniu a apărut recent în presă. În imagine se vede cum femeia de serviciu îi face pedichiura lui Rotaru, care stă cu un picior în poala femeii și cu altul într-un lighean cu apă. „ Sunt sătul de mizeriile pe care pot să le scoată.

Am avut o luxație la piciorul drept și când am venit la muncă nu puteam să merg în picior și mi-am pus un lighean cu apă cu gheață și mi-am legat o fașă și a fost o sticluță în care era ulei. Cum să mă facă pe mine cineva?! Păi chiar așa am ajuns eu să mă tundă, să ma facă! Doamne iarta-mă, păi ce sunt la spital?! Păi ce eu sunt handicapat, cum să-mi facă mie așa ceva?! Am avut o luxație, se vede gheața. Nu știu cine e femeia din poză, știu că m-a legat cineva la picior că nu puteam să mă leg singur. Nu știu cine mi-a făcut poza, probabil că secretara, Dumnezeu să o ierte, când a intrat cineva în birou! Ce știu eu ce fac și cum fac!” a declarat Marian Rotaru.

O nouă anchetă disciplinară

Exasperat de scandalurile provocate de Rotaru, primarul Marcel Romanescu promite o nouă anchetă disciplinară. „Este o fotografie care nu îi face cinste nici domnului director, nici Primăriei Târgu Jiu. Ceea ce s-a întâmplat cu domnul Rotaru este de acum doi ani de zile, de când a fost angajat la Direcția de Patrimoniu. În perioada următoare voi cere o notă explicativă. Sunt sigur că nu o voi primi imediat, pentru că domnul Rotaru este la niște cursuri la București. Va trebui să îmi spună exact ce s-a întâmplat. Da, angajații Direcției de Patrimoniu s-au plâns de comportamentul domnului Rotaru, dar în nicio instituție nu exisă o atmosferă perfectă. Sunt oameni din Direcția de Patrimoniu care mi-au adus la cunoștință anumite aspecte. Am ținut cont de aceste aspecte și știți că este unul dintre angajații care nu a primit calificativul maxim la evaluare”.

„Au mai apărut poze de acum 10 ani”

Primarul Romanescu atrage atenția că astfel de fotografii, care pun într-o lumină proastă Primăria Târgu Jiu, au mai apărut recent, însă nu sunt din perioada mandatului său. „Au mai apărut săptămâna trecută niște poze cu câinii, tot pe Facebook. Sunt de acum 10 ani. Să vă uitați că nu există sensul giratoriu și nici măcar cimentul amprentat. Nu că nu ar fi o problemă, problema există, dar să nu transferăm de la unii la alții aceste probleme”, a mai declarat edilul. Conform celor mai recente date financiare publicate de Primăria Târgu Jiu, Marian Rotaru se numără printre angajații plătiți regește, cu un salariu de 10.955 de lei.