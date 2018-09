Întâlnire între Marin Condescu și primarul Romanescu

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a avut o întâlnire cu Marin Condescu, principalul creditor chirografar al clubului Pandurii, pentru a discuta cu privire la suma stabilită de Judecătoria Târgu Jiu ca datorie a Consiliului Local către echipa de fotbal. Pandurii a apelat la serviciile unui executor judecătoresc și a obținut, în instanță, încuviințarea executării silite a acționarilor, pentru suma de două milioane de euro.

„I-am explicat domnului Condescu: hotărârea judecătorească are ca parte Consiliul Local, care este și asociat în cadrul acelei entități. Consiliul Local trebuie să găsească cea mai bună soluție. Nu am încheiat eu protocolul acela de asociere. Acesta este inițiat în urmă cu foarte mulți ani. Eu trebuie să apăr interesele municipalității târgujiene și ale cetățenilor. Dacă cineva a angajat anumite sume de bani în perioada anterioară, din punctul meu de vedere, trebuia să-i prevadă și în buget. Eu nu pot, în momentul de față, să plătesc toate oalele sparte din perioada anterioară. Problemele trebuie rezolvate de justiție. Nu ne-a contactat nimeni pentru recuperarea banilor. Am avut o discuție domnul secretar Jianu pe această temă și vedem care sunt soluțiile. Sunt anumite lucruri pe care domnul Jianu le va pregăti“.

Proces „cu cântec“

Clubul de fotbal Pandurii a câştigat, în vara acestui an, la Tribunalul Gorj procesul cu asociaţii, care au fost obligaţi de instanţa de judecată să achite suma de aproximativ două milioane de euro. Cei mai mulți bani îi are de achitat Complexul Energetic Oltenia, cu aproximativ 6,4 milioane de lei, Consiliul Local Târgu Jiu, care trebuie să achite peste două milioane de lei, și Consiliul Județean Gorj, cu peste 500.000 de lei. Sentinţa Tribunalului Gorj nu a fost definitivă și a fost atacată, o hotărâre finală urmând să fie luată de Curtea de Apel Craiova.

Pandurii se află în procedură de insolvenţă. Marin Golea are calitatea de administrator special. Acțiunea în instanța de judecată a fost inițiată de către avocata Anca Dondera, o abonată la contractele cu CEO și la cele cu diferite primării. Potrivit unor informații apărute în presa locală, acesta este prietenă la cataramă cu judecătoarea care a soluționat dosarul în favoarea clubului Pandurii. Avocata Anca Dondera s-a retras apoi, din dosar. Iar, la puțin timp după sentința controversată, aceasta s-a pensionat.