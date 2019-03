Intervenție neglijentă la Mausoleul „Ecaterinei Teodoroiu“: scară rezemată de monument

Mai mulți lucrători au venit ieri la Mausoleul „Ecaterinei Teodoroiu“, din Piața Prefecturii din municipiul Târgu Jiu, pentru a efectua o serie de lucrări. Monumentul a fost dezvelit, în urma procesului de restaurare la jumătatea lunii ianuarie, când s-au împlinit 125 de ani de la nașterea eroinei de la Jiu. „La Mausoleul «Ecaterinei Teodoroiu» din centrul orașului se montează placa informativă prevăzută în proiect, se toarnă ciment pentru fixarea reflectoarelor și se pregătește ultima operațiune de hidrofugare. Recepția finală nu a avut loc încă. Operațiuni de întreținere vor mai avea loc, deoarece nu trebuie să așteptăm ca monumentul să se înnegrească pentru a interveni. Operațiunile întreprinse nu vor necesita fonduri suplimentare“, a spus Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu.

Coroanele nu vor mai fi puse pe Mausoleu

Operațiunile au fost realizate de către firma care s-a ocupat și de restaurare. Cu toate acestea, lucrătorii au dat dovadă de neglijență și au lăsat o scară rezemată de monument. „Am fost acolo și am observat scara pusă pe operă. Nu s-au urcat pe ea. Nu a fost ceva normal. Am dat dispoziție să mute scara respectivă. Consider că nu este normal ca și coroanele să fie puse pe monument. Se va pune în aceste cazuri un suport special“, a mai precizat Adrian Tudor.