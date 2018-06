Ioana Bușe, OUT de la Primăria Stoina! Marian Ardeiu ține Prefectura în șah

Primarul comunei Stoina a fost lăsat fără funcția de conducere. Prefectul Ciprian Florescu a semnat în sfârșit ordinul de încetare a mandatului Ioanei Bușe, după mai multe săptămâni de tergiversări. La Samarinești, în schimb, secretarul comunei încă îi ține în șah pe juriștii Prefecturii, iar primarul Marian Ardeiu rămâne de neclintit.

Ioana Bușe, primarul din Stoina, a fost condamnată luna trecută la un an și șase luni de închisoare într-un dosar de corupție. Abia zilele trecute, prefectul a primit întreaga documentație pentru a putea emite ordinul de încetare a mandatului acesteia. „La sfârșitul săptămânii trecute am semnat ordinul de încetare a mandatului primarului din Stoina, doamna Ioana Bușe. Conform procedurilor, am primit referatul din partea secretarului unității administrativ-teritoriale, referat în baza căruia am semnat ordinul de încetare a mandatului. E neplăcut să semnezi astfel de ordine, dar legea este lege pentru toată lumea. Trebuie să știe toată lumea că Instituția Prefectului, fiind garantul respectării legii în județ, trebuie să dea curs la tot ceea ce înseamnă legalitate în județul nostru”, a declarat prefectul Ciprian Florescu.

„Cale de întoarcere nu mai există”

Nu la fel stau lucrurile și în ceea ce îl privește pe Marian Ardeiu, primarul din Samarinești, care a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, instituție care l-a depistat în incompatibilitate. Prefectul speră ca secretarul comunei să își îndeplinească atribuțiile cât mai repede. „La Samarinești încă așteptăm referatul secretarului, dar e o chestiune de câteva zile. Așa cum spuneam și cu altă ocazie, dacă nu vom primi acest referat, vom fi în situația de a forța un pic nota și să mergem spre finalizarea acestei proceduri. Cale de întoarcere nu mai există nici în această speță”, a mai spus Florescu.