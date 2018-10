Jianu vrea drumuri expres care să atragă investitorii în Gorj. „Ne-am pulverizat economia că nu am știut să avem grijă de ea”

Edilul din Motru vrea mai multă implicare din partea parlamentarilor gorjeni în atragerea investitorilor. Gigel Jianu susține că succesul în dezvoltarea investiților îl reprezintă o infrastructură bine pusă la punct. Primarul crede că investitorii ne ocolesc pentru că zona de sud a țării a rămas singura fără drumuri care să permită un transport lejer.

„Statul trebuie să pregătească terenul pentru desfășurarea investiților. Ne-am pulverizat economia că nu am știut să avem grijă de ea. Dacă prin zona am avea un drum expres, acest lucru ne-ar ajuta enorm. Dacă ne uitam în zona Ardealului, acolo se mișcă cel mai bine investițiile. Totul se datorează autostrăzilor, în lucru, care, așa pe bucăți, vor fi finalizate. Se investește în calea ferată, se dorește chiar o cale ferată rapidă. În zona de sud nici măcar nu se vorbește despre asta, iar, cei pe care i-am trimis să facă treaba acolo, în Parlament, au alte preocupări. Să schimbe, să numească, să-l sape pe nu stiu ce primar etc. Cam astea sunt problemele noastre ”, a declarat primarul Gigel Jianu.

Forța de muncă

O altă problemă este și lipsa forței de muncă. Plecați în străinătate pentru un salariu mai mare gorjenii refuză categoric un loc de muncă pe un salariu minim pe economie. „Am avut nevoie de cinci muncitori săptămânile astea și nu i-am găsit. Dacă la primăria s-ar crea 1000 de locuri de muncă s-ar întoarce din toate colțurile lumii. Dacă îi cauți pentru o firmă privată, nu-i găsești. Trebuie să lucreze fizic și nu le prea place. Facem eforturi să determină investitorii să vină și acum nu găsim oameni”, a mai declarat edilul.