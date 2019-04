La Rânca încă ninge. Paște pe schiuri!

De Paște cabanierii din Rânca își așteaptă oaspeții la săniuș. În vârf de munte iarna nu se dă bătută și cerne zilnic fulgi de nea. În prezent stratul de zăpadă atinge 5 cm

La final de aprilie la Rânca zăpada permite practicarea sporturilor de iarnă. Drumarii acționează pentru a menține carosabilul negru, ninsoarea în vârf de munte fiind la ordinea zilei. „Chiar ieri a nins la Rânca. În această perioadă este vânt puternic, lapoviță și ninsoare. Acționăm cu material antiderapant din stațiune, la Cruce, sus pe creastă și sub releu. Pe Transalpina am început să desfacem zonele unde este zăpada mai mare și unde este grohotiș, dar e ca în Meșterul Manole – ziua zidim, iar noaptea se dărâmă. Noi curățim ziua, iar noaptea ninge. Pericolul cel mai mare pentru participanții la trafic este zăpada de pe versanți. Drumul nefiind finalizat și neavând zidul de sprijin și parapetul de pe margine, care să oprească grohotișul sau zăpada de pe versant, totul ajunge în drum. Unii nu vor să înțeleagă și își văd doar propriile interese, dar când e vorba de viața și sănătatea omului, nu există interese. Există un singur scop, să îi protejăm pe oameni și să le asigurăm condiții bune de trafic”, a declarat șeful SDN Târgu Jiu Ion Tudor

Transalpina dezăpezită cu greu.

Drumarii susțin că în ciuda eforturilor de a elibera zăpada de pe Transalpina, drumul rămâne închis. Stratul de nea este încă mare, și, din cauza temperaturilor scăzute nu există șanse să se topească. „Repet, Transalpina, Drumul Regelui peste creastă, este închis. Se circulă de la Novaci la Rânca, dar de la Rânca la Obârșia Lotrului drumul este închis. Era imposibil să deschidem drumul de Paște. Am făcut tot ce era posibil, avem oameni, avem utilaje și suntem pregătiți. Am intrat în forță să deszăpezim Transalpina acum două săptămâni, dar după trei zile a început să ningă. Am făcut o pauză și am început din nou. Acum am trecut cu deszăpezirea de Păpușa și am ajuns pe la kilometrul 36 spre 37. Dacă anul trecut în perioada asta zăpada era undeva de la Stâna Ștefanu în sus, acum zăpada este mult mai mare și este până la Obârșia Lotrului”, a mai declarat șeful SDN Târgu Jiu Ion Tudor.

Zapada mieilor…..din nou. Se acționează cu lamă și material antiderapant pe DN 67C, zona releu TV. Publicată de Secția Drumuri Naționale Târgu Jiu pe Luni, 22 aprilie 2019