Liceenii de 10 ai județului Gorj

Patru liceeni din județul Gorj au reușit să obțină media 10 la Bacalaureat. Este vorba de Mateea Popescu și Andrada Țîrcă, eleve la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu, Ruxandra Roșca, de la Colegiul „Gheorghe Tătărăscu“ din Rovinari, și de

Mateea Popescu a spus că a avut emoții doar în privința notei de la Limba și Literatura Română: „La Limba și Literatura Română a fost puțin mai complicat și mai stresant, iar la Matematică și Fizică nu a fost atât de greu, pentru că m-am pregătit la aceste materii în vederea admiterii la facultate. Mă așteptam să primesc nota 10 la Matematică și Fizică, pentru că am verificate baremele, dar la Limba română nu puteam să mă autoevaluez. Mă așteptam să primesc o notă mai mare de 9, pentru că am abordat toate subiectele. Am absolvit profilul Matematică-Informatică intensiv. O să îmi depun dosarul la Politehnică“. Mateea a făcut parte din echipa de robotociă a liceului și a participat la un concurs de fizică la nivel național. Îmi doresc să ajung inginer IT“.

Andrada: „Nu am făcut meditații pentru Bacalaureat“

Andrada Țîrcă a precizat că la Istorie a fost puțin mai dificil. Ea nu a făcut meditații pentru Bacalaureat. „Mi-au plăcut toate probele. La Istorie consider că a fost puțin mai greu deoarece este vorba de informație istorică. Nu mă așteptam chiar la 10, dar am știut că am făcut tot la toate probele. Am făcut cursuri online. Nu am făcut meditații pentru Bacalaureat. M-am pregătit pentru admiterea la facultate, dar cu o lună înainte am aflat că nu se va mai susține examen, ci va fi admitere pe bază de dosar.

Andrada a participat în timpul liceului la olimpiade la Limba Română, Engleză și Germană. Ea are un sfat pentru cei care urmează să susțină a doua sesiune a examenului de Bacalaureat: „Este important să se pregătească constant și să nu lase totul pe ultima sută de metru. Este important să ia totul pas cu pas“.

Ruxandra: „Eram puțin rezervată la proba la Limba și literatura română“

Ruxandra Roșca a scris o pagină de istorie la Colegiul „Gheorghe Tătărăscu“ din Rovinari, unde nu s-a înregistrat o medie de 10 la Bacalaureat de foarte mult timp. Ruxandra ne spune că a : „Eram puțin rezervată la proba la Limba și literatura română, nu pentru că nu mi-ar fi plăcut, dimpotrivă, mă pasionează foarte mult literatura, filosofia și disciplinele umaniste, dar mă gândeam că acolo este loc de subiectivitate. Subiectele au fost atât de frumoase și de fascinante încât am putut să valorific lecturile și, până la urmă, a fost un rezultat bun. Am studiat la profilul Științele Naturii și am susținut probe la Limba Română, Matematică și la Chimie Organică. Deși sună puțin straniu, încă nu am luat o decizie cu privire la facultatea la care voi merge. În orice caz va fi o facultate din domeniul real“.

Ruxandra a participat la multe olimpiade de unde s-a întors cu rezultate deosebite: „Mi-a plăcut mult să particip la olimpiade, pentru că mi-a dat ocazia să mă antrenez. Am participat în clasele a IX-a și a X-a la Olimpiada de Chimie unde am primit mențiune specială, am participat de trei ori la Concursul de matematică «Adolf Haimovici“, unde am obținut două ori premiul I și o dată o premiul al II-lea. În clasa a XI-a am participat la o olimpiadă care mi-a fost foarte dragă, cea la Logică, unde am obținut premiul III la faza națională. Tot în clasa a a XI-a am participat la faza națională a Olimpiadei la Religie“.

Sebastian Ionuț Iacob: „Vreau să merg mai departe la Academia de Poliție“

Sebastian Ionuț Iacob spune că a avut emoții doar la Limba și literatura română. El își dorește să devină polițist: „Subiectele au fost puțin mai grele decât mă așteptam, dar m-am descurcat. Cel mai dificil mi s-a părut la Geografie. La Limba și Literatura Română nu mă așteptam să primesc 10. Vreau să merg mai departe la Academia de Poliție. Nu am făcut meditații pentru Bacalaureat, ci pentru admitere la Academie“.