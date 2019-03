Managerul Capotă și-a sancționat fiica pentru că a filmat pacienții cu afecțiuni psihice

Diana Ana Maria Pușcașu, fiica vitregă a managerului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, angajată în postul de registrator la Secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, și un asistent medical au fost sancționați cu diminuarea salariului cu 10% în scandalul de la Secția de Psihiatrie în care trei pacienți aproape dezbrăcați au fost filmați în timp ce se sărutau și se mângâiau printre gratii. Imaginile au fost filmat de către fiica vitregă a managerului Capotă și au fost distribuite colegilor pe Facebook, iar unul dintre ei chiar a făcut publică filmarea pentru o anumită perioadă de timp.

„Azi 12-03-2019, au fost finalizate lucrările comisiei de cercetare disciplinară de către Comisia de cercetare disciplinară prealabilă, numită de managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu prin dispoziția nr. 107/08.02.2019. (…) Managerul unității a aprobat propunerea comisiei de cercetare disciplinară și a dispus emiterea dispozițiilor de sancționare disciplinară cu reducerea salariului de bază cu 10% pe o durată de 3 luni a doamnei registrator medical Pușcașcu Diana Ana Maria și a domnului asistent medical principal Drumen Marius Constantin“, se arată într-un comunicat de presă emis de conducerea Spitalului Județean de Urgență.

Greșeli flagrante

Documentul oficial cuprinde o serie de greșeli flagrante despre care se învață în primii ani de școală. Astfel se pune virgulă între subiect și predicat. De asemenea, virgula este pusă din nou incorect înainte de numele fiicei managerului.

Comunicatul oficial este semnat de managerul Spitalului Județean de Urgență, Gigel Capotă, lucru care arată că șeful spitalului în care își desfășoară activitatea peste 1.000 de persoane are carențe mari în privința cunoașterii limbii române.

Capotă: „Este o copilărie“

Imaginile au fost filmate cu telefonul în vara anului trecut, dar au apărut în presă abia la începutul acestui an. Consiliul Județean Gorj a numit o comisie de cercetare disciplinară. Inițial, managerul Gigel Capotă a susținut că fiica sa vitregă nu are nicio vină, pentru că a dorit să le arate superiorilor ce se întâmplă: „Este o copilărie că încercăm să băgăm nişte copii într-o discuţie care nu îşi are rostul. A fost un incident administrativ şi oricare om de bun simţ, care vede că se întâmplă aşa ceva ia atitudine. Acel copil a văzut ce se întâmplă şi e o chestie firească ca să imortalizeze acel moment ca să sesizeze şeful ierarhic ca să se ia măsuri ca să nu se mai întâmple. Este un gest iraţional, dar este un gest pe care oricine l-ar face.

A filmat şi a trimis la asistentul ei, care trebuia să ia măsuri împreună cu şeful de secţie. Nu se poate admite să se întâmple aşa ceva într-o unitate. Acest copil m-a informat şi pe mine de ceea ce se întâmplă. Am procedat cum orice om de bun simţ ar face. Nu am făcut vreun scandal, şi împreună cu Comitetul director ne-am prezentat în secţia respectivă. Am convocat-o pe doamna doctor Pătrăşcoiu, doamna asistent şef şi ne-am spus punctul de vedre, că nu este normal ca personalul sanitar să lase să apară asemenea situaţii. Am crezut că s-a înţeles. Am luat măsuri ca să limităm să se mai întâmple aşa ceva. S-a construit încă un grilaj“.